Вбивали й розчленовували. Прокурор про звірства армії РФ під час окупації Харківщини

На Харківщині розслідують 92 кримінальних провадження щодо вбивств російськими військовими мирних людей. Насправді цифра може бути значно більшою, переконаний керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков, адже 1007 цивільних людей викрадені або зникли безвісти.

Жертви російських злочинців перед вбивствами піддавалися жорстоким тортурам, та навіть після смерті їхнім тілам не було спокою – росіяни спалювали їх, рубали на частини – все, аби приховати свої злочини. Розповіді місцевих жителів про звірства окупантів і чи був хтось із винних покараний, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Вбивство судмедексперта Федіра Здебського

Алла Здебська познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком ще студенткою. Останні роки разом не жили, пані Алла доглядала важкохвору доньку в Харкові, а Федір Гаврилович працював в морзі ізюмської лікарні. Вони розлучені, та зберегли дружні стосунки, розповідає пані Алла, тож коли почалася війна, вмовляла його виїхати з Ізюму – не погодився. 7 травня 2022-го Федіра Здебського вбив російський військовий, поховати чоловіка пані Алла й досі не може.

Приїхали з їхньої комендатури, забрали тіло та документи, які з ними були. Потім ставили їм питання як його поховати, а росіяни відповідали: “Ми його забрали до Бєлгорода, нехай родичі туди їдуть і забирають, а якщо протягом місяця не заберуть, то його буде поховано у спільній могилі”. Здоровий глузд каже чого б вони його забирали до Бєлгорода, скажіть, будь ласка! Я потім дізналася, що там були мобільні крематорії – вони своїх спалювали, я думаю, вони і його спалили у своєму крематорії. Це ж явний воєнний злочин, розповідає колишня дружина вбитого судмедексперта Алла Здебська.

На меблях і стелі моргу ізюмської лікарні й зараз є отвори від куль – російський військовий розстріляв з автомата 70-річного судмедексперта Федіра Здебського, розповідає його колега і свідок, заради безпеки ми не називаємо ім’я.

– Сиділи ми на робочому місці втрьох – патологоанатом, Федір Гаврилович Здебський і я. Як раптом заходять двоє російських військових кавказької зовнішності й перший одразу запитав: “Чий Фольксваген?”. Федір Гаврилович відповідає: “Мій!” А російський військовий йому: “Дай мені на пів години машину”. Федір каже: “А як же я тобі дам, у мене протез, я після операції на протезі, у мене ручне управління, я ж не зможу навіть додому дістатися”.

Федір Здебський відмовив окупанту, це йому не сподобалося, озброєний чоловік почав розпалюватися, запевняв, що може вчинити будь-що і лишиться непокараним, адже він, нібито, племінник Кадирова, розповідає співробітниця моргу:

– Він каже, що приїхав в Ізюм вас звільняти від бандерівців. Я кажу: нічого подібного, ви нас, навпаки, загнали в таку прірву! Ми тепер в підвалі живемо, у квартирі немає вікон, полопалися батареї, тому що було -16. І він такий не задоволений був, що ми не зраділи появі російської армії в Ізюмі.

Розгорівся конфлікт, російський військовий звернувся до Федіра Здебського, згадує жінка:

– Він питає у Федора Гавриловича: “Хто винен, що я прийшов вас звільняти й сплю на сирій землі?”. А Федір Гаврилович – патріот, українець, він родом із Вінницької області, каже: “Як, хто винен? Ти винен! Ти приїхав на мою землю! Ти приїхав не захищати, а знущатися, ґвалтувати! Що це за визволення, коли ви стріляєте, вбиваєте, руйнуєте будинки!”. Російському військовому дуже не сподобалося, що Федір Гаврилович так висловився, ще й українською мовою і він напарнику каже: “Ці всі троє “по той бік”, усіх на відпрацювання”.

Окупант бив Федіра Здебського по голові, тулубу, а потім випустив автоматну чергу – стріляв хаотично, розповідає жінка, а коли військовий відійшов від дверей, їй вдалося втекти. Росіянин наказав патологоанатому наздогнати її й повернути, той вибіг на вулицю, однак назад не повернувся – так і врятувалася, згадує співробітниця моргу. А в приміщенні, де перебував Федір Здебський з оскаженілим окупантом, знову пролунали постріли. Коли росіяни поїхали, жінка повернулася до приміщення моргу, однак Здебський вже був мертвим – російський військовий вбив його чотирма пострілами – двома в живіт і двома в шию:

– Я одразу за пульс – пульсу немає. Він ще теплий був, скільки ж там часу минуло! І на підлозі калюжа крові.

Вирахувати злочинця допомогли росіяни

Під час великого контрнаступу Збройних сил України окупанти загубили секретні матеріали, в яких була інформація зокрема й про цього злочинця, розповідає керівник прокуратури Харківської області Олександр Фільчаков. Були знайдені фото вбитого Федіра Здебського та пояснення 26-річного дагестанця Ахмеда Дудуєва, контрактника, командира бойової машини реактивного дивізіону 27 окремої гвардійської мотострілецької бригади 1 танкової армії Західного військового округу, який насправді не є племінником Кадирова.

– Одразу після деокупації Ізюму, коли я брав участь в ексгумації масового поховання, до нас підійшли місцеві жителі й повідомили про факт вбивства. Ми зареєстрували кримінальне провадження, почали досудове розслідування, водночас прокурорами разом зі слідчими СБУ та Нацполіції були проведені обшуки місць дислокації та штабів російських військових. У процесі слідчих дій було виявлено паперові документи, а також жорсткі диски з комп’ютерної техніки, і там ми знайшли матеріали дослідчої перевірки, назвемо її так, яку проводила військова комендатура Російської Федерації, – розповідає керівник прокуратури Харківської області Олександр Фільчаков.

Це не було розслідування, каже прокурор, росіяни лише сфотографували труп і взяли пояснення у вбивці, після чого його відпустили. У поясненнях Дудуєв говорив, що оборонявся, а 70-річний Федір Здебський намагався його вбити.

(із пояснень Ахмеда Дудуєва в матеріалах окупаційної комендатури – мова оригіналу)

“Мужчина с костылем пытался вырвать у меня автомат из рук, я вырвал автомат из его рук и направился в сторону выхода из помещения. В это время мужчина пытался что-то достать из ящика письменного стола, я расценил это так, что он тянется за находящимся в ящике оружием и с целью самообороны произвел несколько выстрелов”.

– Звісно, він намагався виправдати свій злочин. Ми бачимо зброю, з якої був убитий судово-медичний експерт, патологоанатомічний відділ, бачимо вбитого судмедексперта, але крім огляду тіла, зафіксованих кульових поранень, огляд приміщення чи тумбочки не проводився! До того ж цей населений пункт перебував під окупацією, і ми знаємо, з якою інтенсивністю та активністю російські військові проводили обшуки в місцевих жителів із метою виявлення зброї. Тому всі ці домисли російського військовослужбовця про те, що це був самозахист, не відповідають дійсності, – додає Фільчаков.

Росіяни встановили хто вбив цивільну людину, однак жодного покарання він не поніс, каже керівник прокуратури Харківської області.

– Він як служив в цій військовій частині, так і досі продовжує проходити службу. А російські військові намагалися приховати цей злочин. Донині труп потерпілого не знайдено. Ми розглядаємо дві версії зникнення трупу: за першою версією, труп було вивезено на територію Російської Федерації, за другою – він був знищений в Ізюмі в мобільному військовому крематорії, – резюмував керівник прокуратури Харківської області.



Тіло вбитої жінки шукали тиждень

В окупованому Ізюмі сталося ще одне вбивство – у червні 2022 року 36-річна жінка Марія прийшла до так званого штабу окупаційних військ, бо там був WI-F,- зателефонувати брату в Івано-Франківськ.

– З приміщення штабу вийшов російський військовий – майор, який почув українську мову від жінки, він підійшов до неї з пістолетом ПМ 9-мм, здійснив постріл у груди. Потерпіла загинула на місці. Після деокупації Ізюму вдалося знайти свідка, який бачив злочин, ми проаналізували вилучені в штабах і командних пунктах документи, списки військових, які на той час дислокувалися в Ізюмі, надали свідку для впізнання декілька фотографій, серед яких він упізнав вбивцю, – каже Фільчаков.

Ним виявився 40-річний військовий із Нижегородської області, заступник командира батальйону з озброєння військової частини 62892, військовослужбовець 245 гвардійського мотострілецького полку ЗС РФ, повідомляють в обласній прокуратурі. Він одружений, але це не заважало чоловіку залицятися до цієї жінки, яка, до речі, йому відмовила, додав Фільчаков.

– Тіло понад тиждень пролежало в морзі, родичі шукали і не могли її знайти. Російські військові повідомляли їм, що вона виїхала до Росії, а пізніше цивільний чоловік знайшов тіло дівчини в морзі та поховав, – сказав керівник прокуратури.

Вбив і розчленував тіло фермера

31 липня 2022 року в окупованому селі Безмятежне Куп’янського району російський військовий убив фермера Володимира Шкирю. Місцеві жителі називали чоловіка “вуйком”, адже він родом із Закарпаття. Фермер завжди спілкувався українською, був великим патріотом України й не погоджувався співпрацювати з окупантами. Того дня троє військових РФ попросили фермера полагодити їхню автівку, коли чоловік підійшов до них, один з окупантів відкрив вогонь. Це відбувалося при свідках – вбивство бачили працівники фермерського господарства, твердить головний прокурор Харківщини.

– Внаслідок отриманих кульових поранень фермер загинув на місці. Надалі російські військові розчленували цей труп, відокремили голову, верхні та нижні кінцівки. Тулуб поклали у свою автівку і спалили. Місцеперебування кінцівок і голови ми ще не встановили. Згідно з матеріалами досудового розслідування, вони їх сховали, щоб приховати злочин, – розповідає Фільчаков.

Злочинцем виявився Віталій Піддубний – 36-річний військовий 7 окремого мотострілецького полку з Курської області.

– Ми взагалі вважаємо, що в російській армії військову службу проходять злочинці та ґвалтівники, який в нього психологічний стан? Можливо, він серійний маніяк, тому що нормальна людина не зможе прийти до того, щоб вбити і розчленувати труп.

Покарання

Усім цим вбивцям заочно оголошено про підозри, їх судитимуть, максимальний термін покарання – довічне ув’язнення. Навіть якщо суд відбудеться заочно, врешті, сама Росія стане їхньою буцегарнею, адже щойно злочинці спробують виїхати за кордон, вони будуть арештовані, каже Фільчаков.

– Ці особи невиїзні з Російської Федерації, якщо вони захочуть кудись поїхати, то будуть затримані в цій країні, вони зобов’язані там бути затримані та надалі передані нашій державі.

Вбивства ні в чому не винних людей – спланована стратегія

Фільчаков упевнений, що вбивства мирних жителів не можуть бути зловживанням окремих командирів в окремих населених пунктах, це стратегія Росії у війні проти України.

– На мій погляд, це стратегія ведення агресивної війни з боку Російської Фередації – вона спрямована на залякування цивільного населення для зменшення опір окупаційній владі.

А це означає, що надалі перед українським судом, а також перед Міжнародним трибуналом повинні постати не тільки виконавці, а й ті, хто віддавав злочинні накази, й автори цієї війни. Прокурори разом зі співробітниками СБУ допитали близько 600 військовополонених Російської Федерації і створили карту-схему, де виклали зв’язки від військовополонених російської армії до їхніх командирів, а від них – до вищого командування армією Росії.

– Ми з’ясували в яких підрозділах вони служили, кому підпорядковувалися, ідентифікували їхніх командирів і встановили тих, хто надає накази їхнім командирам, врешті – вийшли на саму верхівку – президента, міністра оборони, його заступників. Ми повинні розуміти, хто віддавав злочинні накази, а для цього мусимо ідентифікувати всіх військових високопосадовців, які беруть участь в агресивній війні проти українського народу, щоб всі вони були покарані.

Фото: оператор Фактів ICTV Ігор Тамбієв

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