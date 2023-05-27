Высший совет правосудия разрешил арест судьи, который сбил нацгвардейца в Киеве

В субботу, 27 мая, Высший совет правосудия разрешил содержание под стражей судьи Макаровского районного суда Алексея Тандыра, сбившего нацгвардейца на блокпосту в Киеве.

Об этом проинформировали в пресс-службе ВСП по итогам заседания.

– Высший совет правосудия дал согласие на содержание под стражей судьи Алексея Тандыра, — отмечается в сообщении.

ВСП рассматривал ходатайство о временном отстранении судьи и представление о заключении его под стражу.

Таким образом члены ВСП удовлетворили представление прокуратуры. Решение Высшего совета правосудия позволит стороне обвинения просить суд избрать Тандыру меру пресечения.

Как проинформировала в эфире телемарафона Єдині новини советница по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян, Высший совет правосудия также принял решение об отстранении Тандыра от занимаемой должности.

Сейчас готовится заседание в Печерском районном суде, на котором Тандыру будут избирать меру пресечения. Сторона обвинения будет просить заключение под стражей без права на залог.

– Допускаю, что до завершения сегодняшнего дня будет избрана мера пресечения, — заявила Сапьян.

Комментируя принудительный отбор биологических образцов у судьи на наличие алкоголя в крови, она сообщила, что обычно такая экспертиза в лаборатории длится 5-7 дней.

– Подозреваемый вчера максимально пытался затянуть момент отбора этих биологических образцов. Мы с вами прекрасно понимаем, почему… Мы говорили о том, что нашли в авто бутылки с недопитым алкоголем. Их также забрали на экспертизу, и они могут стать доказательной базой, — заявила спикер ГБР.

В данный момент следствие допросило уже трех свидетелей: это бойцы Нацгвардии и полицейские, которые находились на месте ДТП.

Как известно, около полуночи 26 мая глава Макаровского райсуда Алексей Тандыр за рулем Лексуса совершил наезд на военнослужащего Национальной гвардии Вадима Бондаренко. ДТП произошло на одном из блокпостов в Киеве.

Нацгвардеец погиб на месте, а судья был задержан.

В прокуратуре отмечали, что судья Тандыр после ДТП отказался пройти проверку на содержание алкоголя, хотя “имел визуальные клинические признаки опьянения”. Поэтому биологические образцы у него были отобраны принудительно после разрешения суда. Их уже направили на экспертизу.

Алексею Тандыру объявили подозрение по ч. 3 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами в состоянии опьянения). Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Источник: Высший совет правосудия

Фото: Киевская городская прокуратура

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