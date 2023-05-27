У сбитого судьей нацгвардейца Вадима Бондаренко осталось трое детей: когда церемония прощания

В результате аварии на блокпосту в Киеве погиб 23-летний нацгвардеец из Черкасской области Вадим Бондаренко – у него осталось трое детей. В воскресенье, 28 мая, состоится церемония прощания.

Об этом сообщают в Telegram-канале Тальне.Головне.

Как стало известно, погибший нацгвардеец родом из города Тальное Черкасской области. Парень с начала войны проходил срочную службу. У него осталось трое детей: двое усыновленных, а также родная дочь, которой всего два годика. Отец сейчас находится в Бахмуте, брат погибшего тоже на фронте, а жена — за границей.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко рассказал, что до начала полномасштабного вторжения Вадим Бондаренко проходил срочную службу в Черкассах. Вскоре был переведен в Киев. С началом активных боевых действий рвался на передовую. Но подразделение Вадима выполняло важные задачи в столице.

– Он был нужен здесь. Сегодня Вадима не стало. Нацгвардеец погиб во время службы в результате трагического ДТП на блокпосту. Мои искренние соболезнования родным и близким, – написал Клименко в своем Facebook.

Когда состоится церемония прощания

Прощание с Вадимом Бондаренко состоится в воскресенье, 28 мая, в 12:30 в городе Тальное (Черкасская область).

Церемонию организуют у памятника Героям Небесной Сотни и защитникам Украины.

Что известно о смертельном ДТП

Около полуночи 26 мая глава Макаровского райсуда Алексей Тандыр на Лексусе сбил военнослужащего Нацгвардии Вадима Бондаренко на одном из блокпостов Киева.

От полученных травм нацгвардеец погиб.

Судью Тандыра задержали. По данным прокуратуры, на момент ДТП он “имел визуальные клинические признаки опьянения”, однако отказался пройти проверку на содержание алкоголя и наркотических веществ.

Поэтому у судьи принудительно отобрали биологические образцы и направили на экспертизу. Ему также сообщили о подозрении.

Между тем в суде, где председательствовал Алексей Тандыр, заявили, что “не знают всех подробностей шокирующего события, которое произошло”, однако выражают “искренние соболезнования семье погибшего и разделяют печаль и боль”.

– Подчеркиваем, что в Макаровском районном суде нулевая толерантность к употреблению алкоголя за рулем! Мы никоим образом не оправдываем действия председателя суда и выступаем за полное и беспристрастное расследование этого события. Коллектив суда будет оказывать максимальное содействие при осуществлении всех процессуальных действий, поэтому надеемся, что и судья, при участии которого произошел этот ужасный трагический случай, будет оказывать максимальное содействие следствию, чтобы не подрывать авторитет судебной власти и доверие общества к судьям, – говорится в заявлении Макаровского суда.

В Киевской городской прокуратуре сообщили, что суд удовлетворил ходатайство прокуроров и предоставил разрешение на принудительное отобрание биологических образцов у судьи.

По факту ДТП с участием судьи начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286-1 УКУ (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами в состоянии опьянения). Ему грозит до 10 лет тюремного заключения.

Фото: Тальне.Главное

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