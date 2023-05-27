Вища рада правосуддя дозволила арешт судді, який збив нацгвардійця у Києві

У суботу, 27 травня, Вища рада правосуддя дозволила утримання під вартою судді Макарівського районного суду Олексія Тандира, який збив нацгвардійця на блокпосту в Києві.

Про це поінформували в пресслужбі ВРП за підсумками засідання.

– Вища рада правосуддя надала згоду на утримання під вартою судді Олексія Тандира, – зазначається в повідомленні.

ВРП розглядала клопотання про тимчасове відсторонення судді та подання про взяття його під варту.

Таким чином члени ВРП задовольнили подання прокуратури. Рішення Вищої ради правосуддя дозволить стороні обвинувачення просити суд обрати Тандиру запобіжний захід.

Як поінформувала в ефірі телемарафону Єдині новини радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян, Вища рада правосуддя також ухвалила рішення про усунення Тандира від займаної посади.

Зараз готується засідання в Печерському районному суді, на якому Тандиру обиратимуть запобіжний захід. Сторона обвинувачення проситиме утримання під вартою без права на заставу.

– Припускаю, що до завершення сьогоднішнього дня буде обрано запобіжний захід, – заявила Сапьян.

Коментуючи примусовий відбір біологічних зразків у судді на наявність алкоголю в крові, вона повідомила, що зазвичай така експертиза в лабораторії триває 5 – 7 днів.

– Підозрюваний вчора максимально намагався затягти момент відбору цих біологічних зразків. Ми з вами прекрасно розуміємо, чому… Ми говорили про те, що знайшли в авто пляшки з недопитим алкоголем. Їх також забрали на експертизу, і вони можуть стати доказовою базою, – заявила речниця ДБР.

Наразі слідство допитало вже трьох свідків: це бійці Нацгвардії та поліцейські, які перебували на місці ДТП.

Як відомо, близько опівночі 26 травня голова Макарівського райсуду Олексій Тандир за кермом Лексуса скоїв наїзд на військовослужбовця Національної гвардії Вадима Бондаренка. ДТП сталася на одному з блокпостів у Києві.

Нацгвардієць загинув на місці, а суддю затримали.

У прокуратурі зазначали, що суддя Тандир після ДТП відмовився пройти перевірку на вміст алкоголю, хоча “мав візуальні клінічні ознаки сп’яніння”. Тому біологічні зразки в нього відібрали примусово після дозволу суду. Їх уже направили на експертизу.

Олексію Тандиру оголосили підозру за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами в стані сп’яніння). Йому загрожує до 10 років ув’язнення.

Джерело: Вища рада правосуддя

Фото: Київська міська прокуратура

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