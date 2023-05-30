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Юлия Захарченко, редактор ленты

”Бавовняный” туман: в оккупированном Мелитополе прогремели взрывы

“Бавовняный” туман: в оккупированном Мелитополе прогремели взрывы
Фото: Факты ICTV

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области прогремели мощные взрывы.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, который опубликовал соответствующие фотографии. На кадрах можно увидеть небо над Мелитополем.

— Мелитопольцы сообщают о громком взрыве в северном районе города. Подробности выясняем. “Бавовняный” туман в пока еще оккупированном Мелитополе, — отметил Федоров.

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Война в Украине, Взрыв, Запорожская область, Мелітополь
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