”Бавовняный” туман: в оккупированном Мелитополе прогремели взрывы

Быстрые, смертоносные и универсальные: почему F-16 не просто мощные, но и особенные

Совсем скоро в украинском небе появятся американские самолеты F-16. Эти универсальные истребители должны дополнить оборонную эффективность наших Воздушных сил и закрыть небо над Украиной. Британия и Норвегия уже согласились обучать наших пилотов управлению F-16.

29 мая, 20:47

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