ПровереноЮлия Захарченко, редактор ленты
”Бавовняный” туман: в оккупированном Мелитополе прогремели взрывы
Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области прогремели мощные взрывы.
Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, который опубликовал соответствующие фотографии. На кадрах можно увидеть небо над Мелитополем.
— Мелитопольцы сообщают о громком взрыве в северном районе города. Подробности выясняем. “Бавовняный” туман в пока еще оккупированном Мелитополе, — отметил Федоров.
Читайте такжеСроки по движению ВСУ приняты — Зеленский
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Видео
Быстрые, смертоносные и универсальные: почему F-16 не просто мощные, но и особенные
Совсем скоро в украинском небе появятся американские самолеты F-16. Эти универсальные истребители должны дополнить оборонную эффективность наших Воздушных сил и закрыть небо над Украиной. Британия и Норвегия уже согласились обучать наших пилотов управлению F-16.Егор Ромахло