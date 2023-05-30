”Бавовняний” туман: в окупованому Мелітополі пролунали вибухи

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області прогриміли потужні вибухи.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров, який опублікував відповідні фотографії. На кадрах можна побачити небо над Мелітополем.

– Мелітопольці повідомляють про гучний вибух у північному районі міста. Подробиці зʼясовуємо. Бавовняний туман у поки що окупованому Мелітополі, – зазначив Федоров.

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