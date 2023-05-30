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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Протягнув за трактором та зґвалтував: на Хмельниччині чоловік познущався над вагітною коровою

Протягнув за трактором та зґвалтував: на Хмельниччині чоловік познущався над вагітною коровою
Фото: Pixabay

У селищі Антоніни Хмельницької області чоловік прив’язав вагітну корову до трактора та протягнув по землі, а після цього зґвалтував.

Про це повідомляє зоозахисна організація UAnimals та поліція Хмельницької області.

– У місцевій групі виклали фото тварини, яка лежить серед поля і не може підвестися – мовляв, може, хтось її розшукує. Коли власники знайшли тварину, виявилося, що вона має численні травми, – кажуть зоозахисники.

Поліцейські вже встановили особу ймовірного порушника – це 22-річний житель сусіднього села. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з твариною. Наразі вони працюють над з’ясуванням усіх обставин події.

– Вчора його затримали, був допит. Каже, що коли він у стані алкогольного спʼяніння, йому хочеться таке робити з тваринами. Він себе стримати не може, робить це вже не вперше у своєму селі – не в тому населеному пункті, де ми проживаємо, – каже власниця тварини Людмила.

Подробиці знущання над твариною

Після того, як корову оглянув лікар, з’ясувалося, що вона зґвалтована. Також у тварини були вибиті зуби, тому вона не може їсти, а лише пʼє теплу воду.

– Хтось прив’язав корову до трактора, і вона бігла, поки не знесилилась і не впала. Шкіра обдерта, роги підірвані від ланцюга, на якому її тягнули. Далі, мабуть, ланцюг порвався і тварина залишилась лежати, – розповідав син власниці корови.

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Протягнув за трактором та зґвалтував: на Хмельниччині чоловік познущався над вагітною коровою

Після знущань у корови “перегоріло” молоко, але теля вона наразі не втратила.

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Фото: UAnimals

– Стан здоровʼя незмінний. Вчора їй стало гірше, і поки що запальний процес триває. Усі потрібні медичні процедури для неї проводять – вона на протизапальній терапії. Хоче їсти, але не може, бо два зуби вибито, два хитаються. Багато пʼє, але через зуби холодного пити не може. Стоїть у хліві, тяжко лягає, не доїться. Через півтора місяця мала телитися – теля живе, рухається, – каже власниця корови.

домашні тварини, жорстокість, знущання, Хмельницька область
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