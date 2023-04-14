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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Отдала подстричь, а забрала мертвое животное: в Белой Церкви в салоне умер щенок

Отдала подстричь, а забрала мертвое животное: в Белой Церкви в салоне умер щенок
Фото: Pixabay

В Киевской области женщина отдала подстричь свою собаку, а забрала уже мертвое животное.

Об этом сообщила полиция Киевской области.

Инцидент произошел в одной из ветбольниц Белой Церкви.

Сообщается, что в полицию обратилась 21-летняя жительница Белой Церкви и рассказала, что работники ветлечебницы убили ее щенка, которого она им доверила подстричь. Животное умерло в помещении салона.

Отдала подстричь, а забрала мертвое животное: в Белой Церкви в салоне умер щенок

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Отдала подстричь, а забрала мертвое животное: в Белой Церкви в салоне умер щенок

Следователи Белоцерковского управления полиции Киевской области начали досудебное расследование по ч. 1 ст. 299 УК Украины — жестокое обращение с животными.

Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок от 1 до 3 лет или лишение свободы на срок от 2 до 3 лет.

Фото: полиция Киевской области

Белая Церковь, домашні тварини, Киевская область, Собака
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