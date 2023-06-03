Бил металлическим корпусом от топора: в Полтаве задержали нападавшего на беременную продавщицу
Накануне днем полиция Полтавы получила вызов о разбойном нападении неизвестного мужчины на беременную 25-летнюю женщину, которая работала продавщицей в магазине по продаже мобильных телефонов на улице Небесной Сотни.
Благодаря системе видеонаблюдения Безопасный город удалось оперативно разыскать и задержать подозреваемого, сообщил начальник полиции Полтавской области Евгений Рогачев.
По его словам, нападавшим оказался 39-летний житель другой области, который уже имел проблемы с законом. У него изъяли вещественные доказательства.
Он жил в одной из квартир по улице Лысенко в Полтаве.
Предварительно, по версии следствия, задержанный нанес беременной женщине телесные повреждения металлическим корпусом от топора, забрал мобильный телефон и скрылся с места преступления.
Потерпевшая сейчас находится в больнице, ей оказывают необходимую помощь.
Уголовное производство расследуется по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.
Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
На фронте вместе со штурмовыми бригадами пехотинцев атакуют враждебные позиции также и танкисты. При поддержке аэроразведки украинские воины уничтожают позиции рашистов прямой наводкой. Бьют врага трофейной техникой, которую забрали у оккупантов Харьковской области.Владислав Круглов