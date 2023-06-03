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Валентина Летяк, редактор ленты

Бил металлическим корпусом от топора: в Полтаве задержали нападавшего на беременную продавщицу

Напад на вагітну в Полтаві
Фото: Нацполиция

Накануне днем полиция Полтавы получила вызов о разбойном нападении неизвестного мужчины на беременную 25-летнюю женщину, которая работала продавщицей в магазине по продаже мобильных телефонов на улице Небесной Сотни.

Благодаря системе видеонаблюдения Безопасный город удалось оперативно разыскать и задержать подозреваемого, сообщил начальник полиции Полтавской области Евгений Рогачев.

По его словам, нападавшим оказался 39-летний житель другой области, который уже имел проблемы с законом. У него изъяли вещественные доказательства.

Он жил в одной из квартир по улице Лысенко в Полтаве.

Предварительно, по версии следствия, задержанный нанес беременной женщине телесные повреждения металлическим корпусом от топора, забрал мобильный телефон и скрылся с места преступления.

Потерпевшая сейчас находится в больнице, ей оказывают необходимую помощь.

Уголовное производство расследуется по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Источник: Нацполиция
вагітність, Напад, Полтава, Полтавская область
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