Бив металевим корпусом від сокири: в Полтаві затримали нападника на вагітну продавчиню

Напередодні вдень поліція Полтави отримала виклик про розбійний напад невідомого чоловіка на вагітну 25-річну жінку, яка працювала продавчинею в магазині з продажу мобільних телефонів по вулиці Небесної Сотні.

Завдяки системі відеонагляду Безпечне місто вдалося оперативно розшукати та затримати підозрюваного, повідомив начальник поліції Полтавської області Євген Рогачов.

За його словами, нападником виявився 39-річний мешканець іншої області, який вже мав проблеми із законом. У нього вилучили речові докази.

Він жив у одній із квартир по вулиці Лисенка у Полтаві.

Попередньо, за версією слідства, затриманий завдав вагітній жінці тілесні ушкодження металевим корпусом від сокири, забрав мобільний телефон та втік з місця злочину.

Потерпіла наразі в лікарні, їй надають необхідну допомогу.

Кримінальне провадження розслідується за ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України.

Підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Джерело : Нацполіція

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