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Анастасия Кожушко, редактор ленты

В Польше мужчина с ножом напал на украинок. Одна погибла, двое в больнице

Польща швидка допомога
Фото: Depositphotos

В ночь на 16 апреля в польском городе Легница неизвестный мужчина напал с ножом на трех украинок, одна из них погибла.

Об этом сообщает польское издание LCA.

– Следователи установили, что мужчина, скорее всего, зашел в здание с целью ограбления. Вероятно, его обнаружила 37-летняя женщина, которую он смертельно ранил ножом. У нее были ранения грудной клетки и шеи. Затем злоумышленник ранил ее 14-летнюю дочь, которую разбудил крик матери, – пишет издание.

Девочку доставили в больницу с несколькими ранениями грудной клетки. В этом здании была еще одна женщина, которая получила ранение руки.

Все трое пострадавших украинки. Они проживали в доме еще с пятью гражданами Украины.

Полицейские нашли нападавшего возле дома в кустах. Во время обыска у него был окровавленный нож. Нападающим оказался 36-летний житель Легницы.

Также сообщается, что мужчина в прошлом был судим за преступления против собственности.

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Беженцы, Напад, Польша, Смерть, Українські дівчата
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