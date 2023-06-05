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Ударил металлической трубой по голове: подробности убийства в киевском парке Киото

Ударил металлической трубой по голове: подробности убийства в киевском парке Киото

3 июня в полицию Киева поступил вызов, что в парке Киото в Деснянском районе прохожие обнаружили тело мужчины с травмой головы. Полицейские задержали подозреваемого в убийстве и сообщили ему о подозрении.

Об этом сообщает полиция Киева.

Указано, что после сообщения о трагедии для раскрытия преступления на место прибыла следственно-оперативная группа и сотрудники управления уголовного розыска столичного главка.

По результатам оперативно-розыскных мероприятий и неотложных следственных действий, полицейские установили злоумышленника и обстоятельства происшествия.

— В тот день неизвестный решил ограбить потерпевшего, ударил его металлической палкой, после чего отобрал сумку и скрылся. От полученного ранения мужчина скончался на месте, — говорится в сообщении.

Правоохранители установили личность погибшего, это — 48-летний местный житель, который работал охранником на частной фирме. Судебно-медицинский эксперт осмотрел тело мужчины и обнаружил открытый перелом костей черепа.

Причастным к смерти местного жителя оказался ранее судимый за убийство уроженец Винницкой области, 1991 года рождения.

Задержанный признался, что убил мужчину ради наживы. В сумке потерпевшего было 50 грн и банковские карты.

Фигуранту сообщено о подозрении по п. 13 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины — умышленное убийство, совершенное лицом, ранее совершившим умышленное убийство.

В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения. Санкция статьи предусматривает от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

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Источник: полиция Киева

Київ, Парк, Полиция
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