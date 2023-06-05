Вдарив металевою трубою по голові: подробиці вбивства у київському парку Кіото

3 червня до поліції Києва надійшов виклик, що у парку Кіото в Деснянському районі перехожі виявили тіло чоловіка з травмою голови. Поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві та повідомили йому про підозру.

Про це повідомляє поліція Києва.

Зазначено, що після повідомлення про трагедію для розкриття злочину на місце прибула слідчо-оперативна група та співробітники управління карного розшуку столичного главку.

За результатами оперативно-пошукових заходів і невідкладних слідчих дій, поліцейські встановили зловмисника й обставини події.

– Того дня невідомий вирішив пограбувати потерпілого, вдарив його металевою палицею, після чого відібрав сумку та втік. Від зазнаного поранення чоловік помер на місці, – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили особу загиблого, це – 48-річний місцевий житель, який працював охоронцем у приватній фірмі. Судово-медичний експерт оглянув тіло чоловіка та виявив відкритий перелом кісток черепа.

Причетним до смерті місцевого жителя виявився раніше судимий за вбивство уродженець Вінницької області, 1991 року народження.

Затриманий зізнався, що вбив чоловіка заради наживи. У сумці потерпілого було 50 грн і банківські картки.

Фігуранту повідомлено про підозру за п. 13 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство, скоєне особою, яка раніше вчинила умисне вбивство.

Найближчим часом суд обере йому запобіжний захід. Санкція статті передбачає від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Джерело: поліція Києва

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