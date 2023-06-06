Зеленский созывает экстренное заседание СНБО из-за подрыва Каховской ГЭС

С замурованными выходами: что увидела проверка укрытий в Киеве

Почти половина – закрыты или непригодны к использованию. Таковы предварительные результаты проверки укрытий в Киеве. Данные обнародовало Министерство по стратегическим отраслям промышленности.

6 июня, 0:02

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