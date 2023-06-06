Татьяна Забожко, редактор ленты
Зеленский созывает экстренное заседание СНБО из-за подрыва Каховской ГЭС
Из-за подрыва дамбы Каховского водохранилища президент Украины Владимир Зеленский созывает экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны.
Об этом в Twitter сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.
Заметим, что 6 июня российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС.
Уточняется масштаб разрушения, скорость и объемы воды, вероятные районы подтопления.
В Херсонской области началась эвакуация жителей опасных районов.
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