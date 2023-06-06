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Зеленский созывает экстренное заседание СНБО из-за подрыва Каховской ГЭС

Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Из-за подрыва дамбы Каховского водохранилища президент Украины Владимир Зеленский созывает экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны.

Об этом в Twitter сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Заметим, что 6 июня российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС.

Уточняется масштаб разрушения, скорость и объемы воды, вероятные районы подтопления.

В Херсонской области началась эвакуация жителей опасных районов.

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Владимир Зеленский, Каховська ГЕС
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