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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Зеленський скликає екстрене засідання РНБО через підрив Каховської ГЕС

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Через підрив дамби Каховского водосховища президент України Володимир Зеленський скликає екстрене засідання Ради національної безпеки та оборони.

Про це у Twitter повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

Зауважимо, що 6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС.

Наразі уточнюється масштаб руйнування, швидкість та обсяги води, імовірні райони підтоплення.

У Херсонській області вже почалась евакуація жителів небезпечних районів.

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Володимир Зеленський, Каховська ГЕС
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