Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Зеленський скликає екстрене засідання РНБО через підрив Каховської ГЕС
Через підрив дамби Каховского водосховища президент України Володимир Зеленський скликає екстрене засідання Ради національної безпеки та оборони.
Про це у Twitter повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.
Зауважимо, що 6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС.
Наразі уточнюється масштаб руйнування, швидкість та обсяги води, імовірні райони підтоплення.
У Херсонській області вже почалась евакуація жителів небезпечних районів.
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