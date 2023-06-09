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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Восьмеро постраждалих: РФ завдала ударів по Уманському району

Восьмеро постраждалих: РФ завдала ударів по Уманському району
Фото: Факти ICTV

Російські війська завдали ракетних ударів на території Черкаської області. Відомо щонайменше про вісьмох поранених.

Оновлено о 22:00. Ворог завдав ракетних ударів по Уманському району. Пошкоджені промисловий об’єкт та автомийка, де спалахнула пожежа.

За попередньою інформацією, восьмеро постраждалих, двоє з них – у тяжкому стані, повідомляє Черкаська ОВА.

Вибухи в Умані Черкаської області 8 червня 2023 року – що відомо про вибухи

Фото: Черкаська ОВА

Оновлено о 20:20. За попередніми даними, було гучно в Умані. Наразі невідомо, це була робота систем протиповітряної оборони чи вибух через інші причини. Інформація уточнюється.

Моніторингові пабліки повідомляють про ракетну загрозу. Попередньо, було запущено Калібри з акваторії Чорного моря.

За актуальними даними, нині триває повітряна тривога на всій території України. Зазначається, що у Тернопільській області стався збій системи – там також є загроза.

Вибухи в Умані Черкаської області 8 червня 2023 року – що відомо про вибухи

Повномасштабна війна в Україні триває вже 470-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Війна в Україні, Вибух, Ракета, Умань, Черкаська область
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Вода не відступає, а екологічні наслідки щодня стають дедалі масштабнішими. Поки весь світ спостерігає, як росіяни здійснюють екоцид  на Херсонщині, прості люди, волонтери разом із поліцейськими та рятувальниками під обстрілами евакуюють місцевих. Як і раніше, найскладніша ситуація на окупованій території, адже там врятувати людей практично неможливо.

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