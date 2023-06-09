Восьмеро постраждалих: РФ завдала ударів по Уманському району

Російські війська завдали ракетних ударів на території Черкаської області. Відомо щонайменше про вісьмох поранених.

Оновлено о 22:00. Ворог завдав ракетних ударів по Уманському району. Пошкоджені промисловий об’єкт та автомийка, де спалахнула пожежа.

За попередньою інформацією, восьмеро постраждалих, двоє з них – у тяжкому стані, повідомляє Черкаська ОВА.

Оновлено о 20:20. За попередніми даними, було гучно в Умані. Наразі невідомо, це була робота систем протиповітряної оборони чи вибух через інші причини. Інформація уточнюється.

Моніторингові пабліки повідомляють про ракетну загрозу. Попередньо, було запущено Калібри з акваторії Чорного моря.

За актуальними даними, нині триває повітряна тривога на всій території України. Зазначається, що у Тернопільській області стався збій системи – там також є загроза.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 470-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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