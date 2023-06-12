Проехал на красный сигнал светофора: в Киеве мужчина сбил ребенка

В Киеве водитель на скорости, проигнорировав красный сигнал светофора, сбил ребенка, который как раз проезжал дорогу на велосипеде в непосредственной близости от регулируемого пешеходного перехода.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Это произошло 11 июня 2023 года примерно в 13 часов. на ул. Освободителей.

Отмечается, что водитель автомобиля Део Нексия двигался со значительным превышением скорости в крайней правой полосе проезжей части, которая предназначена для движения общественного транспорта.

В то же время, в результате наезда мальчик получил многочисленные телесные повреждения и был госпитализирован. Ребенок находится в коме.

Водителя задержали на месте происшествия в порядке ст. 208 УПК Украины. В настоящее время в суд направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Также водителю сообщено о подозрении по факту совершения ДТП, в котором пострадал ребенок (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).

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