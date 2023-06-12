Проехал на красный сигнал светофора: в Киеве мужчина сбил ребенка
В Киеве водитель на скорости, проигнорировав красный сигнал светофора, сбил ребенка, который как раз проезжал дорогу на велосипеде в непосредственной близости от регулируемого пешеходного перехода.
Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
Это произошло 11 июня 2023 года примерно в 13 часов. на ул. Освободителей.
Отмечается, что водитель автомобиля Део Нексия двигался со значительным превышением скорости в крайней правой полосе проезжей части, которая предназначена для движения общественного транспорта.
В то же время, в результате наезда мальчик получил многочисленные телесные повреждения и был госпитализирован. Ребенок находится в коме.
Водителя задержали на месте происшествия в порядке ст. 208 УПК Украины. В настоящее время в суд направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.
Также водителю сообщено о подозрении по факту совершения ДТП, в котором пострадал ребенок (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).
Вода не отступает, а экологические последствия ежедневно становятся все более масштабными. Пока весь мир наблюдает, как россияне совершают экоцид в Херсонской области, простые люди, волонтеры вместе с полицейскими и спасателями под обстрелами эвакуируют местных. По-прежнему сложная ситуация на оккупированной территории, ведь там спасти людей практически невозможно.Оксана Михайлова