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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Проїхав на червоний сигнал світлофора: у Києві чоловік збив дитину

Проїхав на червоний сигнал світлофора: у Києві чоловік збив дитину
Фото: Прокуратура Києва

У Києві водій на швидкості, проігнорувавши червоний сигнал світлофора, збив дитину, яка саме проїжджала дорогу на велосипеді у безпосередній близькості від регульованого пішохідного переходу.

Про це у Facebook повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Це сталося 11 червня 2023 року приблизно о 13 годині на вул. Визволителів.

Проїхав на червоний сигнал світлофора: у Києві чоловік збив дитину

Зазначається, що водій автомобіля Део Нексія рухався зі значним перевищенням швидкості у крайній правій смузі проїзної частини, яка призначена для руху громадського транспорту.

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У той же час, внаслідок наїзду хлопчик отримав численні тілесні ушкодження та був госпіталізований. Дитина перебуває у комі.

Водія затримали на місці події у порядку ст. 208 КПК України. Наразі до суду направлено клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Також водію повідомлено про підозру за фактом скоєння ДТП, у якому постраждала дитина (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України).

ДТП, Київ
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