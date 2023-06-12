Проїхав на червоний сигнал світлофора: у Києві чоловік збив дитину

У Києві водій на швидкості, проігнорувавши червоний сигнал світлофора, збив дитину, яка саме проїжджала дорогу на велосипеді у безпосередній близькості від регульованого пішохідного переходу.

Про це у Facebook повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Це сталося 11 червня 2023 року приблизно о 13 годині на вул. Визволителів.

Зазначається, що водій автомобіля Део Нексія рухався зі значним перевищенням швидкості у крайній правій смузі проїзної частини, яка призначена для руху громадського транспорту.

У той же час, внаслідок наїзду хлопчик отримав численні тілесні ушкодження та був госпіталізований. Дитина перебуває у комі.

Водія затримали на місці події у порядку ст. 208 КПК України. Наразі до суду направлено клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Також водію повідомлено про підозру за фактом скоєння ДТП, у якому постраждала дитина (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України).

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