В Польше пьяный водитель сбил 14-летнего украинца – парень скончался в больнице

В Польше в больнице скончался 14-летний украинец, которого сбил пьяный водитель.

Об этом сообщает InPoland, ссылаясь на спикера польского города Шамотул Сандру Чуду.

По словам спикера великопольской полиции Анджея Боровяка, ДТП произошло на дороге в Шамотульском уезде Великопольского воеводства. Водитель Seicento пытался снизить скорость, когда увидел двух человек на велосипедах на обочине. Однако сзади в него врезался Passat, и от удара машину отбросило во встречную Corsa, а водитель Passat сбил велосипедистов.

В результате ДТП пять человек были доставлены в больницу, среди них один из велосипедистов – 14-летний гражданин Украины. Парень скончался в больнице.

Полиция выяснила, что водитель автомобиля Passat находился в нетрезвом состоянии. В организме мужчины обнаружили 1,6 промилле алкоголя. Водитель задержан.

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