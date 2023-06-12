В Польше пьяный водитель сбил 14-летнего украинца – парень скончался в больнице
В Польше в больнице скончался 14-летний украинец, которого сбил пьяный водитель.
Об этом сообщает InPoland, ссылаясь на спикера польского города Шамотул Сандру Чуду.
По словам спикера великопольской полиции Анджея Боровяка, ДТП произошло на дороге в Шамотульском уезде Великопольского воеводства. Водитель Seicento пытался снизить скорость, когда увидел двух человек на велосипедах на обочине. Однако сзади в него врезался Passat, и от удара машину отбросило во встречную Corsa, а водитель Passat сбил велосипедистов.
В результате ДТП пять человек были доставлены в больницу, среди них один из велосипедистов – 14-летний гражданин Украины. Парень скончался в больнице.
Полиция выяснила, что водитель автомобиля Passat находился в нетрезвом состоянии. В организме мужчины обнаружили 1,6 промилле алкоголя. Водитель задержан.
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