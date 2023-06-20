Подтопленные улицы, магазины, дороги: последствия ливня в Киеве

В Киеве прошел огромный ливень вместе с громом днем 20 июня. После него затопило ряд улиц, частично магазины, парковки и подъезды, сообщают киевляне.

Видеозаписи с последствиями подтопления Киева начали появляться в социальных сетях. Жители столицы публикуют кадры, на которых можно увидеть последствия ливня.

На Чоколовском бульваре в сторону Шулявки воды столько, что транспорт не может проехать. Движение там заблокировано, сообщают местные жители Киева Фактам ICTV.

В то же время молния попала в жилой дом в Гатном Киевской области. Там вспыхнул масштабный пожар, который пытаются потушить спасатели.

Гидрослужбы Киевавтодора работают в усиленном режиме и дежурят на местах возможных подтоплений, уверяют в КГГА. Всего есть более 90 единиц специальной техники и средств для ремонта и очистки системы ливневой канализации.

Украинский гидрометеорологический центр сообщает, что ливень и гром могут повториться. В частности, 21 июня днем в центральных, восточных, южных областях и на Закарпатье ожидаются грозы (І уровень опасности, желтый).

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