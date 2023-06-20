Подтопленные улицы, магазины, дороги: последствия ливня в Киеве
В Киеве прошел огромный ливень вместе с громом днем 20 июня. После него затопило ряд улиц, частично магазины, парковки и подъезды, сообщают киевляне.
Видеозаписи с последствиями подтопления Киева начали появляться в социальных сетях. Жители столицы публикуют кадры, на которых можно увидеть последствия ливня.
На Чоколовском бульваре в сторону Шулявки воды столько, что транспорт не может проехать. Движение там заблокировано, сообщают местные жители Киева Фактам ICTV.
В то же время молния попала в жилой дом в Гатном Киевской области. Там вспыхнул масштабный пожар, который пытаются потушить спасатели.
Гидрослужбы Киевавтодора работают в усиленном режиме и дежурят на местах возможных подтоплений, уверяют в КГГА. Всего есть более 90 единиц специальной техники и средств для ремонта и очистки системы ливневой канализации.
Украинский гидрометеорологический центр сообщает, что ливень и гром могут повториться. В частности, 21 июня днем в центральных, восточных, южных областях и на Закарпатье ожидаются грозы (І уровень опасности, желтый).
Киев закупит для пляжей песок. И это не шутка. Несмотря на то, что пляжный сезон в столице в этом году не будет открываться, коммунальщики планируют подсыпать 7 зон отдыха. Стоит такое удовольствие 6,5 млн грн налогоплательщиков.Орест Дрималовский