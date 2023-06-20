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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Підтоплені вулиці, магазини, дороги: наслідки зливи у Києві

Підтоплені вулиці, магазини, дороги: наслідки зливи у Києві
Фото: Факти ICTV

У Києві пройшла величезна злива разом з громом вдень 20 червня. Після неї затопило низку вулиць, частково магазини, парковки та під’їзди, повідомляють кияни.

Відеозаписи з наслідками підтоплення Києва почали з’являтися у соціальних мережах. Жителі столиці публікують кадри, на яких можна побачити наслідки зливи.

На Чоколівському бульварі в бік Шулявки води стільки, що транспорт не може проїхати. Рух там заблоковано, повідомляють місцеві жителі Києва Фактам ICTV.

Водночас блискавка влучила в житловий будинок у Гатному Київської області. Там спалахнула масштабна пожежа, яку намагаються загасити рятувальники.

Гідрослужби Київавтодору працюють у посиленому режимі та чергують на місцях можливих підтоплень, запевняють у КМДА. Загалом є понад 90 одиниць спеціальної техніки та засобів для ремонту й очищення системи зливової каналізації.

Український гідрометеорологічний центр повідомляє, що злива та грім можуть повторитися. Зокрема, 21 червня вдень у центральних, східних, південних областях та на Закарпатті очікуються грози (І рівень небезпеки, жовтий).

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