Підтоплені вулиці, магазини, дороги: наслідки зливи у Києві
У Києві пройшла величезна злива разом з громом вдень 20 червня. Після неї затопило низку вулиць, частково магазини, парковки та під’їзди, повідомляють кияни.
Відеозаписи з наслідками підтоплення Києва почали з’являтися у соціальних мережах. Жителі столиці публікують кадри, на яких можна побачити наслідки зливи.
На Чоколівському бульварі в бік Шулявки води стільки, що транспорт не може проїхати. Рух там заблоковано, повідомляють місцеві жителі Києва Фактам ICTV.
Водночас блискавка влучила в житловий будинок у Гатному Київської області. Там спалахнула масштабна пожежа, яку намагаються загасити рятувальники.
Гідрослужби Київавтодору працюють у посиленому режимі та чергують на місцях можливих підтоплень, запевняють у КМДА. Загалом є понад 90 одиниць спеціальної техніки та засобів для ремонту й очищення системи зливової каналізації.
Український гідрометеорологічний центр повідомляє, що злива та грім можуть повторитися. Зокрема, 21 червня вдень у центральних, східних, південних областях та на Закарпатті очікуються грози (І рівень небезпеки, жовтий).
Київ закупить для пляжів пісок. І це не жарт. Попри те, що пляжного сезону в столиці цьогоріч не відкриватимуть, комунальники планують підсипати 7 зон відпочинку. Коштує таке задоволення 6,5 млн грн платників податків.Орест Дрималовський