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Юлия Захарченко, редактор ленты

В Киевской области молния попала в жилой дом: вспыхнул пожар

В Киевской области молния попала в жилой дом: вспыхнул пожар
Фото: Факти ICTV

В Гатном Киевской области молния попала в жилой дом, после чего там вспыхнул масштабный пожар.

Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов, который обнародовал соответствующую видеозапись.

— Только что в Гатном молния попала в жилой дом. Вспыхнул пожар. На месте — полиция и ГСЧС, — отметил он.

Небытов уверяет, что спасатели всегда наготове. Он обратился к гражданам и призвал иметь дома средства пожаротушения.

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Гатное на карте

Пожар в Гатном Киевской области: подробности пожара

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Молния, Киевская область, Национальная полиция, Непогода в Украине, Погода в Україні, Пожар
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