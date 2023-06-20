В Киевской области молния попала в жилой дом: вспыхнул пожар

В Гатном Киевской области молния попала в жилой дом, после чего там вспыхнул масштабный пожар.

Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов, который обнародовал соответствующую видеозапись.

— Только что в Гатном молния попала в жилой дом. Вспыхнул пожар. На месте — полиция и ГСЧС, — отметил он.

Небытов уверяет, что спасатели всегда наготове. Он обратился к гражданам и призвал иметь дома средства пожаротушения.

Гатное на карте

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