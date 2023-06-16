После резонанса: в Киеве отменили закупку сотен барабанов для укрытий

Днепровская районная госадминистрация Киева досрочно расторгла договор на закупку сотен барабанов, предназначенных для “психологической разгрузки детей” в укрытиях во время воздушных тревог.

Об этом проинформировал временно исполняющий обязанности главы Днепровской РГА Павел Бабий.

Он заверил, что средства из бюджета Киева и государства на приобретение барабанов еще не успели потратить.

– А также досрочно расторгнут договор на закупку музыкальных инструментов (барабанов разных диаметров) в количестве 306 штук, — отметил Бабий.

Тендер на закупку барабанов из натуральной кожи и комплектов молоточков к ним объявляло управление образования Днепровской РГА. За музыкальные инструменты должны были заплатить почти 900 тыс. грн.

Павел Бабий уточнил, что инициировал служебное расследование по факту закупки барабанов, а также овощерезок и сковородок управлением образования РГА. Разобраться в ситуации столичную власть побудили “общественный резонанс и огласка в СМИ”.

Решено создать комиссию из представителей Департамента образования и науки КГГА, Департамента внутреннего финансового контроля и аудита КГГА, а также Днепровской РГА. Она должна проверить обоснованность и целесообразность подобных закупок во время войны.

Как известно, после гибели людей возле закрытого укрытия в Деснянском районе Киева в столице была проведена проверка всех защитных сооружений.

По данным КГГА, более 3 тыс. укрытий (65%) признаны годными, еще 21% – могут быть таковыми при обустройстве. Не отвечают требованиям 14% проверенных помещений.

Источник: Днепровская РГА

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