После резонанса: в Киеве отменили закупку сотен барабанов для укрытий
Днепровская районная госадминистрация Киева досрочно расторгла договор на закупку сотен барабанов, предназначенных для “психологической разгрузки детей” в укрытиях во время воздушных тревог.
Об этом проинформировал временно исполняющий обязанности главы Днепровской РГА Павел Бабий.
Он заверил, что средства из бюджета Киева и государства на приобретение барабанов еще не успели потратить.
– А также досрочно расторгнут договор на закупку музыкальных инструментов (барабанов разных диаметров) в количестве 306 штук, — отметил Бабий.
Тендер на закупку барабанов из натуральной кожи и комплектов молоточков к ним объявляло управление образования Днепровской РГА. За музыкальные инструменты должны были заплатить почти 900 тыс. грн.
Павел Бабий уточнил, что инициировал служебное расследование по факту закупки барабанов, а также овощерезок и сковородок управлением образования РГА. Разобраться в ситуации столичную власть побудили “общественный резонанс и огласка в СМИ”.
Решено создать комиссию из представителей Департамента образования и науки КГГА, Департамента внутреннего финансового контроля и аудита КГГА, а также Днепровской РГА. Она должна проверить обоснованность и целесообразность подобных закупок во время войны.
Как известно, после гибели людей возле закрытого укрытия в Деснянском районе Киева в столице была проведена проверка всех защитных сооружений.
По данным КГГА, более 3 тыс. укрытий (65%) признаны годными, еще 21% – могут быть таковыми при обустройстве. Не отвечают требованиям 14% проверенных помещений.
Источник: Днепровская РГА
Военным ВСУ очень сложно осуществлять контрнаступление. Оккупанты плотно заминировали поля и оказывают активное сопротивление. Несмотря на сложности, ВСУ уверенно продвигаются вперед.Юлия Захарченко, Вадим Карпьяк