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Татьяна Забожко, редактор ленты

Оккупанты суетятся: в Мелитополе прогремели уже несколько взрывов

Вибух
Фото: Depositphotos

Утром 22 июня жители временно оккупированного Мелитополя Запорожской области насчитали несколько взрывов.

– В Мелитополе громко. Оккупанты суетятся. Спокойное лето никто и не обещал, – насмехается над российскими захватчиками городской глава Иван Федоров.

Обновлено в 09:55. Громко было также в северной части города.

Громкие звуки слышали люди и в районе Акимовки Мелитопольского района.

– Россияне продолжают принимать горячие поздравления от Сил сопротивления и ВСУ. Рашисты уже отрапортовали о сверхточном “певео”, однако черный дым и движение скорых по городу намекают на что-то другое, – добавляет мэр Мелитополя.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 484-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Война в Украине, Взрыв, Запорожская область, Мелітополь, Російська агресія, РФ
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