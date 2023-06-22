Оккупанты суетятся: в Мелитополе прогремели уже несколько взрывов
Утром 22 июня жители временно оккупированного Мелитополя Запорожской области насчитали несколько взрывов.
– В Мелитополе громко. Оккупанты суетятся. Спокойное лето никто и не обещал, – насмехается над российскими захватчиками городской глава Иван Федоров.
Обновлено в 09:55. Громко было также в северной части города.
Громкие звуки слышали люди и в районе Акимовки Мелитопольского района.
– Россияне продолжают принимать горячие поздравления от Сил сопротивления и ВСУ. Рашисты уже отрапортовали о сверхточном “певео”, однако черный дым и движение скорых по городу намекают на что-то другое, – добавляет мэр Мелитополя.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 484-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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