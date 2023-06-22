Укр Рус Eng
Підтримати
Укр Рус Eng
Популярні
Ґвалтував, різав ножем, бив: у Білій Церкві охоронець дві доби знущався над жінкою
Заступник командира вимагав від дружини загиблого військового 150 тис. грн, щоб їй виплатили держдопомогу
В Івано-Франківську дали 10 днів на явку до військкомату: адвокат пояснив, що не так з наказом ТЦК
Терміново
Вибух у 16-поверхівці в Києві: загинули дві людини, п’ятеро постраждали
Вибухи у Львові: є три влучання в об’єкт критичної інфраструктури
Надзвичайні події
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Окупанти метушаться: у Мелітополі прогриміли вже кілька вибухів

Вибух
Фото: Depositphotos

Уранці 22 червня жителі тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області нарахували кілька вибухів.

– У Мелітополі гучно. Окупанти метушаться. Спокійного літа ніхто й не обіцяв, – кепкує із російських загарбників міський голова Іван Федоров.

Оновлено о 09:55. Гучно було також у північній частині міста.

Гучні звуки чули люди й у районі Якимівки Мелітопольського району.

– Росіяни продовжують приймати гарячі вітання від Сил спротиву й ЗСУ. Рашисти вже відрапортували про надвлучне “певео”, проте чорний дим та рух швидких по місту натякають на щось інше, – додає мер Мелітополя.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 484-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Читайте також
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза ракетного удару
карта повітряних тривог онлайн

Війна в Україні, Вибух, Запорізька область, Мелітополь, Російська агресія, РФ
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
РФ атакувала Україну Кинджалами, ракетами Х-22 та дронами – Повітряні сили
ракета Кинджал
У МАГАТЕ назвали ситуацію на ЗАЕС “вкрай нестабільною”
Рафаель Гроссі
Зеленський запросив Організацію американських держав до участі у Глобальному саміті миру
Володимир Зеленський
Шість гелікоптерів за шість днів. Чому ЗСУ почали частіше збивати російські гвинтокрили – відповідь Ігната
російський вертоліт Ка 52
Онлайн-карта бойових дій в Україні: де точаться бої на 22.06.2023
карта бойових дій на 21.06.2023
Відео
Безглузді закупівлі для укриттів під час війни: як виправдовуються ініціатори

Київ закупить для пляжів пісок. І це не жарт. Попри те, що пляжного сезону в столиці цьогоріч не відкриватимуть, комунальники планують підсипати 7 зон відпочинку. Коштує таке задоволення 6,5 млн грн платників податків.

Орест Дрималовський
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (21.06.2023)
Окупанти метушаться: у Мелітополі прогриміли вже кілька вибухів
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (21.06.2023)
Окупанти метушаться: у Мелітополі прогриміли вже кілька вибухів
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (21.06.2023)
Окупанти метушаться: у Мелітополі прогриміли вже кілька вибухів
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (21.06.2023)
Окупанти метушаться: у Мелітополі прогриміли вже кілька вибухів
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь