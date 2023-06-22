Окупанти метушаться: у Мелітополі прогриміли вже кілька вибухів

Уранці 22 червня жителі тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області нарахували кілька вибухів.

– У Мелітополі гучно. Окупанти метушаться. Спокійного літа ніхто й не обіцяв, – кепкує із російських загарбників міський голова Іван Федоров.

Оновлено о 09:55. Гучно було також у північній частині міста.

Гучні звуки чули люди й у районі Якимівки Мелітопольського району.

– Росіяни продовжують приймати гарячі вітання від Сил спротиву й ЗСУ. Рашисти вже відрапортували про надвлучне “певео”, проте чорний дим та рух швидких по місту натякають на щось інше, – додає мер Мелітополя.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 484-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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