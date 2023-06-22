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Татьяна Забожко, редактор ленты

Заехать в Крым из Запорожья невозможно – Федоров о взрыве на Чонгарском мосту

Чонгарський міст

22 июня после взрыва на Чонгарском мосту стало невозможно заехать в Крым из временно оккупированной Запорожской области.

Об этом со ссылкой на данные местных жителей в эфире общенационального телемарафона Єдині новини сообщил городской глава Мелитополя Иван Федоров.

Теперь, говорит Иван Федоров, людей из пункта пропуска Чонгар отправляют в Армянск.

Этот факт, отмечает мэр Мелитополя, очень показательный.

– Если раньше коллаборанты и оккупанты уверяли, что в случае продвижения ВСУ точно смогут бежать в Крым, то теперь смогут бежать разве что в тюрьму, – убежден Иван Федоров.

Напомним, что ночью 22 июня на Чонгарском мосту произошел взрыв.

Этот мост соединяет Херсонскую область с временно оккупированным Крымом.

Чонгарский мост — какая ситуация 22 июня 2023 года на пункте пропуска в Чонгаре

Глава оккупационного правительства Крыма Сергей Аксенов сразу же заявил об ударе по мосту.

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Чонгарський міст

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 484-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Крым, Херсонская область, Чонгар
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