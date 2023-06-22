Заехать в Крым из Запорожья невозможно – Федоров о взрыве на Чонгарском мосту
22 июня после взрыва на Чонгарском мосту стало невозможно заехать в Крым из временно оккупированной Запорожской области.
Об этом со ссылкой на данные местных жителей в эфире общенационального телемарафона Єдині новини сообщил городской глава Мелитополя Иван Федоров.
Теперь, говорит Иван Федоров, людей из пункта пропуска Чонгар отправляют в Армянск.
Этот факт, отмечает мэр Мелитополя, очень показательный.
– Если раньше коллаборанты и оккупанты уверяли, что в случае продвижения ВСУ точно смогут бежать в Крым, то теперь смогут бежать разве что в тюрьму, – убежден Иван Федоров.
Напомним, что ночью 22 июня на Чонгарском мосту произошел взрыв.
Этот мост соединяет Херсонскую область с временно оккупированным Крымом.
Глава оккупационного правительства Крыма Сергей Аксенов сразу же заявил об ударе по мосту.
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