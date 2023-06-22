Во время ракетной опасности в Кривом Роге прогремели взрывы во время ракетной опасности

В Кривом Роге во время ракетной опасности на территории Украины прогремели взрывы.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Информация о взрывах появилась после объявления воздушной тревоги в Днепропетровской области.

В Воздушных силах предупредили, что в Днепропетровской области сирены включили из-за ракетной опасности.

Впоследствии военные проинформировали, что в восточных, северных и южных регионах Украины существует угроза применения врагом баллистического вооружения.

В 1:46 местные Telegram-каналы сообщили о новых взрывах. Перед этим в ВС ВСУ фиксировали пуск ракет из Азовского моря в сторону Украины.

На этот раз взрывы в городе подтвердил руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

— Кривой Рог. Взрывы. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет. Остаемся в укрытиях, или правило двух стен. Повторные пуски в сторону нашего города, — написал он.

Смотреть вживую, где в Украине включили сирены, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 484-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.