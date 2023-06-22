Во время ракетной опасности в Кривом Роге прогремели взрывы во время ракетной опасности
В Кривом Роге во время ракетной опасности на территории Украины прогремели взрывы.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Информация о взрывах появилась после объявления воздушной тревоги в Днепропетровской области.
В Воздушных силах предупредили, что в Днепропетровской области сирены включили из-за ракетной опасности.
Впоследствии военные проинформировали, что в восточных, северных и южных регионах Украины существует угроза применения врагом баллистического вооружения.
В 1:46 местные Telegram-каналы сообщили о новых взрывах. Перед этим в ВС ВСУ фиксировали пуск ракет из Азовского моря в сторону Украины.
На этот раз взрывы в городе подтвердил руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.
— Кривой Рог. Взрывы. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет. Остаемся в укрытиях, или правило двух стен. Повторные пуски в сторону нашего города, — написал он.
Смотреть вживую, где в Украине включили сирены, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 484-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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