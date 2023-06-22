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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Під час ракетної небезпеки у Кривому Розі пролунали вибухи

Під час ракетної небезпеки у Кривому Розі пролунали вибухи
Фото: Міноборони

У Кривому Розі під час ракетної небезпеки на території України пролунали вибухи.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Інформація про вибухи з’явилась після оголошення повітряної тривоги у Дніпропетровській області.

У Повітряних силах попередили, що у Дніпропетровській області сирени увімкнули через ракетну небезпеку.

Згодом військові проінформували, що східних, північних та південних регіонах України існує загроза застосування ворогом балістичного озброєння.

Наразі влада Кривого Рогу чи області не коментувала інформацію про вибухи.

Дивитись наживо, де в Україні увімкнули сирени, можна інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 484-у добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Вибух, Дніпропетровська область, Кривий Ріг
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