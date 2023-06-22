Під час ракетної небезпеки у Кривому Розі пролунали вибухи

У Кривому Розі під час ракетної небезпеки на території України пролунали вибухи.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Інформація про вибухи з’явилась після оголошення повітряної тривоги у Дніпропетровській області.

У Повітряних силах попередили, що у Дніпропетровській області сирени увімкнули через ракетну небезпеку.

Згодом військові проінформували, що східних, північних та південних регіонах України існує загроза застосування ворогом балістичного озброєння.

Наразі влада Кривого Рогу чи області не коментувала інформацію про вибухи.

Дивитись наживо, де в Україні увімкнули сирени, можна інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 484-у добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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