РФ атакувала Україну Кинджалами, ракетами Х-22 та дронами – Повітряні сили
Уночі 22 червня російські війська обстріляли Україну крилатими ракетами Х-22, аеробалістичними ракетами Х-47 Кинджал та ударними дронами Shahed-136/131.
На об’єкти критичної інфраструктури України росіяни спрямували:
- три крилаті ракети Х-22 із бомбардувальників Ту-22м3 з акваторії Азовського моря,
- три аеробалістичні ракети Х-47 Кинджал із МіГ-31К,
- чотири дрони-камікадзе Shahed-136/131.
– На щастя, ракети ворога не досягли своїх цілей у Дніпропетровській області, – зазначають у Повітряних силах ЗСУ.
У Криворізькому районі внаслідок ракетного обстрілу, за даними очільника обласної військової адміністрації Сергія Лисака, понівечено житловий сектор.
Пошкоджені 10 приватних будинків, господарська споруда, гаражі та авто.
Побиті газопровід, водогін і лінії електропередачі.
Три ворожі дрони було знищено протиповітряною обороною в Одеській області.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 484-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ, Сергій Лисак
Київ закупить для пляжів пісок. І це не жарт. Попри те, що пляжного сезону в столиці цьогоріч не відкриватимуть, комунальники планують підсипати 7 зон відпочинку. Коштує таке задоволення 6,5 млн грн платників податків.Орест Дрималовський