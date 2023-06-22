РФ атакувала Україну Кинджалами, ракетами Х-22 та дронами – Повітряні сили

Уночі 22 червня російські війська обстріляли Україну крилатими ракетами Х-22, аеробалістичними ракетами Х-47 Кинджал та ударними дронами Shahed-136/131.

На об’єкти критичної інфраструктури України росіяни спрямували:

три крилаті ракети Х-22 із бомбардувальників Ту-22м3 з акваторії Азовського моря,

із бомбардувальників Ту-22м3 з акваторії Азовського моря, три аеробалістичні ракети Х-47 Кинджал із МіГ-31К,

із МіГ-31К, чотири дрони-камікадзе Shahed-136/131.

– На щастя, ракети ворога не досягли своїх цілей у Дніпропетровській області, – зазначають у Повітряних силах ЗСУ.

У Криворізькому районі внаслідок ракетного обстрілу, за даними очільника обласної військової адміністрації Сергія Лисака, понівечено житловий сектор.

Пошкоджені 10 приватних будинків, господарська споруда, гаражі та авто.

Побиті газопровід, водогін і лінії електропередачі.

Три ворожі дрони було знищено протиповітряною обороною в Одеській області.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 484-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Повітряні сили ЗСУ, Сергій Лисак

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