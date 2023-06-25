В Киеве под завалами дома нашли тела еще двух человек – Кличко

Под завалами дома в Соломенском районе Киева спасатели обнаружили тела еще двух погибших.

Об этом 25 июня сообщил городской глава столицы Виталий Кличко.

Операция по ликвидации последствий вражеской атаки продолжается. Спасатели еще работают в поврежденном доме.

В общей сложности в доме, куда попали обломки российской ракеты, погибли пять человек.

По данным МВД Украины, пять из 11 пострадавших госпитализированы, 24 человека спасены.

Как передает с места происшествия журналистка Фактов ICTV Оксана Михайлова, всех жителей подъезда, пострадавшего от попадания обломков ракет, накануне попросили выехать.

Жителей квартир из других подъездов не выселяли.

Территорию дома охраняет полиция, поскольку до сих пор падают обломки. В поврежденных квартирах установлены опоры.

Напомним, что ночью 24 июня российские войска атаковали Украину 40 крылатыми ракетами Х-101/Х-555 из Каспийского моря, девятью ракетами Х-22 с северного, южного и восточного направлений, двумя крылатыми ракетами Калибр из акватории Черного моря и двумя иранскими ударными дронами Shahed-136/131 с Юга.

В воздушном пространстве вокруг Киева было уничтожено более 20 ракет.

После падения обломков ракет в Соломенском районе произошло разрушение и воспламенение на нескольких этажах многоэтажки.

Тогда же на месте происшествия обнаружили троих погибших.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 487-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Виталий Кличко

Фото: Оксана Михайлова

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