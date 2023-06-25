У Києві під завалами будинку знайшли тіла ще двох людей – Кличко
Під завалами будинку в Солом’янському районі Києва рятувальники виявили тіла ще двох загиблих.
Про це 25 червня повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.
Операція з ліквідації наслідків ворожої атаки триває. Рятувальники ще працюють у пошкодженому будинку.
Загалом у будинку, куди влучили уламки російської ракети, загинули п’ятеро людей.
Нагадаємо, що вночі 24 червня російські війська атакували Україну 40 крилатими ракетами Х-101/Х-555 із Каспійського моря, дев’ятьма ракетами Х-22 із північного, південного та східного напрямків, двома крилатими ракетами Калібр з акваторії Чорного моря та двома іранськими ударними дронами Shahed-136/131 із Півдня.
У повітряному просторі навколо Києва було знищено понад 20 ракет.
Після падіння уламків ракет у Солом’янському районі сталося руйнування та займання на кількох поверхах багатоповерхівки.
Тоді ж на місці події виявили трьох загиблих.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 487-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Віталій Кличко
Фото: Оксана Михайлова
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