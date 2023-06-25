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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

У Києві під завалами будинку знайшли тіла ще двох людей – Кличко

Падіння уламків ракет на будинок у Солом'янському районі Києва

Під завалами будинку в Солом’янському районі Києва рятувальники виявили тіла ще двох загиблих.

Про це 25 червня повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

Операція з ліквідації наслідків ворожої атаки триває. Рятувальники ще працюють у пошкодженому будинку.

Загалом у будинку, куди влучили уламки російської ракети, загинули п’ятеро людей.

Нагадаємо, що вночі 24 червня російські війська атакували Україну 40 крилатими ракетами Х-101/Х-555 із Каспійського моря, дев’ятьма ракетами Х-22 із північного, південного та східного напрямків, двома крилатими ракетами Калібр з акваторії Чорного моря та двома іранськими ударними дронами Shahed-136/131 із Півдня.

У повітряному просторі навколо Києва було знищено понад 20 ракет.

Після падіння уламків ракет у Солом’янському районі сталося руйнування та займання на кількох поверхах багатоповерхівки.

Тоді ж на місці події виявили трьох загиблих.

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Повномасштабна війна в Україні триває вже 487-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Віталій Кличко

Фото: Оксана Михайлова

Київ
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