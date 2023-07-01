Нуждается в проверкеЮлия Захарченко, редактор ленты
В Николаевской области прогремели взрывы: предварительно, работает ПВО
В Николаевской области прогремели взрывы после объявления сигнала воздушной тревоги.
Об этом сообщают Telegram-каналы со ссылкой на слова местных жителей.
По предварительной информации, это была работа сил противовоздушной обороны. Предварительно сообщалось, что зафиксирован разведывательный беспилотник в Николаевской области.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 493-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
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