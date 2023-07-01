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В Николаевской области прогремели взрывы: предварительно, работает ПВО

В Николаевской области прогремели взрывы: предварительно, работает ПВО
Фото: Факти ICTV

В Николаевской области прогремели взрывы после объявления сигнала воздушной тревоги.

Об этом сообщают Telegram-каналы со ссылкой на слова местных жителей.

По предварительной информации, это была работа сил противовоздушной обороны. Предварительно сообщалось, что зафиксирован разведывательный беспилотник в Николаевской области.

Взрывы в Николаевской области 1 июля 2023 — что известно о взрывах в Николаеве

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 493-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Война в Украине, Взрыв, Николаев, Николаевская область
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