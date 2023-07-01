У Миколаївській області пролунали вибухи – що відомо

У Миколаївській області прогриміли вибухи після оголошення сигналу повітряної тривоги.

Мер Олександр Сєнкевич повідомив, за містом працюють Збройні сили України, тому в деяких районах Миколаєва можна чути гучні звуки.

У самому Миколаєві вибухів не зафіксовано, зазначає міський глава. Він закликає зберігати паніку та не розводити паніку.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 493-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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