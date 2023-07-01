ПеревіреноЮлія Захарченко, редакторка стрічки
У Миколаївській області пролунали вибухи – що відомо
У Миколаївській області прогриміли вибухи після оголошення сигналу повітряної тривоги.
Мер Олександр Сєнкевич повідомив, за містом працюють Збройні сили України, тому в деяких районах Миколаєва можна чути гучні звуки.
У самому Миколаєві вибухів не зафіксовано, зазначає міський глава. Він закликає зберігати паніку та не розводити паніку.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 493-тю добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
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