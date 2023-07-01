В Запорожской области оккупанты отказываются воевать и выводят из строя оружие — Генштаб

В Запорожской области увеличиваются случаи дезертирства в подразделениях российских оккупационных войск, которые все чаще самовольно покидают боевые позиции. Это происходит из-за успешных боевых действий Сил обороны Украины и значительных потерь врага в живой силе.

В частности, около 50 военнослужащих этнических дагестанцев из состава каспийской флотилии в районе населенного пункта Дорожнянка Запорожской области отказались участвовать в боевых действиях.

Имеющееся в подразделении вооружение российские отказники вывели из строя. Об этом говорится в утренней сводке за 1 июля Генерального штаба ВСУ.

По данным Генштаба, российские оккупанты продолжают использовать гражданское население как так называемый живой щит.

Так, в Тополевке Херсонской области российское военное командование расселяет своих солдат в частных домах, в которых проживает гражданское население.

В Генштабе отмечают, что авиация Сил обороны Украины за сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава врага и еще один по зенитно-ракетному комплексу РФ.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки ударили по пункту управления, шести районах сосредоточения живой силы, вооружению и военной техники, трех складах боеприпасов, 24 артиллерийских средствах на огневых позициях и станции РЭБ российских оккупантов.

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