Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
В Броварах мужчина во время массажа изнасиловал 15-летнего подростка – ему сообщили о подозрении
В Киеве прогремел мощный взрыв, воздушная тревога не объявлена
На Хортице обнаружили уникальную лодку, которой может быть до 500 лет
Выдержит ли ЗАЭС взрыв и какие территории в зоне повышенного риска — радиобиолог
Способны обнаруживать воздушные цели в радиусе 250 км: что известно о немецких системах TRML-4D
Общество
Юлия Захарченко, редактор ленты

В Запорожской области оккупанты отказываются воевать и выводят из строя оружие — Генштаб

В Запорожской области оккупанты отказываются воевать и выводят из строя оружие — Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ

В Запорожской области увеличиваются случаи дезертирства в подразделениях российских оккупационных войск, которые все чаще самовольно покидают боевые позиции. Это происходит из-за успешных боевых действий Сил обороны Украины и значительных потерь врага в живой силе.

В частности, около 50 военнослужащих этнических дагестанцев из состава каспийской флотилии в районе населенного пункта Дорожнянка Запорожской области отказались участвовать в боевых действиях.

Имеющееся в подразделении вооружение российские отказники вывели из строя. Об этом говорится в утренней сводке за 1 июля Генерального штаба ВСУ.

Бои в Украине — ситуация на фронте на 1 июля 2023 года

По данным Генштаба, российские оккупанты продолжают использовать гражданское население как так называемый живой щит.

Так, в Тополевке Херсонской области российское военное командование расселяет своих солдат в частных домах, в которых проживает гражданское население.

В Генштабе отмечают, что авиация Сил обороны Украины за сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава врага и еще один по зенитно-ракетному комплексу РФ.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки ударили по пункту управления, шести районах сосредоточения живой силы, вооружению и военной техники, трех складах боеприпасов, 24 артиллерийских средствах на огневых позициях и станции РЭБ российских оккупантов.

Читайте также
Карта боевых действий на 01.07.2023 — ситуация на фронте
В Запорожской области оккупанты отказываются воевать и выводят из строя оружие — Генштаб

Война в Украине, Генеральный штаб Украины, ВСУ, Російська агресія, Росія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
США пока не могут точно определить местонахождение Пригожина — Кирби
Джон Кірбі
Карта боевых действий на 01.07.2023 — ситуация на фронте
В Запорожской области оккупанты отказываются воевать и выводят из строя оружие — Генштаб
Украина должна воспользоваться слабостью Кремля после мятежа Пригожина — Зеленский
Володимир Зеленський
Литва планирует длительную поддержку армии Украины — министр обороны
Арвідас Анушаускас - міністр оборони Литви
Милли рассказал, готовы ли США предоставить Украине дальнобойные ракеты ATACMS
ATACMS
Видео
Путешествия
Водопады, термальные источники, зеленые усадьбы – как и где отдохнуть на Закарпатье

Где отдохнуть на Закарпатье, что посмотреть и какова стоимость усадьб – в материале.

Светлана Ковбиця, Карина Зуева
Игнорирование не поможет: Нафтогаз знает, как заставить РФ отплатить за убытки в Крыму
В Запорожской области оккупанты отказываются воевать и выводят из строя оружие — Генштаб
Искусство, которое не просто вдохновляет: PinchukArtCentre представил сразу три выставки
PinchukArtCentre
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (30.06.2023)
В Запорожской области оккупанты отказываются воевать и выводят из строя оружие — Генштаб
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (30.06.2023)
В Запорожской области оккупанты отказываются воевать и выводят из строя оружие — Генштаб
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь