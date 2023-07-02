Нуждается в проверкеЮлия Захарченко, редактор ленты
В оккупированном Донецке заметили столб дыма в районе железнодорожного вокзала
Во временно оккупированном Донецке местные жители заметили столб густого и темного дыма в районе железнодорожного вокзала.
Об этом заявил спикер главы Одесской областной военной администрации Сергей Братчук. По его словам, информируют о взрывах в районе железнодорожного вокзала в Донецке.
Пока неизвестно, есть ли какие-то разрушения или повреждения на объектах в районе железнодорожного вокзала во временно оккупированном Донецке.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 494-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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