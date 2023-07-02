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Юлия Захарченко, редактор ленты

В оккупированном Донецке заметили столб дыма в районе железнодорожного вокзала

В оккупированном Донецке заметили столб дыма в районе железнодорожного вокзала
Фото: Факти ICTV

Во временно оккупированном Донецке местные жители заметили столб густого и темного дыма в районе железнодорожного вокзала.

Об этом заявил спикер главы Одесской областной военной администрации Сергей Братчук. По его словам, информируют о взрывах в районе железнодорожного вокзала в Донецке.

Пока неизвестно, есть ли какие-то разрушения или повреждения на объектах в районе железнодорожного вокзала во временно оккупированном Донецке.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 494-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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В оккупированном Донецке заметили столб дыма в районе железнодорожного вокзала

Война в Украине, Взрыв, Вокзал, Донецк, Донецкая область
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В оккупированном Донецке заметили столб дыма в районе железнодорожного вокзала
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