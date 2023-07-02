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В окупованому Донецьку помітили стовп диму в районі залізничного вокзалу
У тимчасово окупованому Донецьку місцеві жителі помітили стовп густого та темного диму в районі залізничного вокзалу.
Про це заявив речник очільника Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук. За його словами, інформують про вибухи в районі залізничного вокзалу в Донецьку.
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