В окупованому Донецьку помітили стовп диму в районі залізничного вокзалу

У тимчасово окупованому Донецьку місцеві жителі помітили стовп густого та темного диму в районі залізничного вокзалу.

Про це заявив речник очільника Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук. За його словами, інформують про вибухи в районі залізничного вокзалу в Донецьку.

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