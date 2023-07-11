Бомбил Винницу Калибрами: в Краснодаре убили капитана подводной лодки Ржицкого
В российском Краснодаре убили 42-летнего заместителя начальника городского отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого.
Информацию о его смерти подтверждают российские издания со ссылкой на пресс-службу администрации города. По уточненным данным, Ржицкий отправился на утреннюю пробежку в спорткомплекс Олимп.
Там его подстерег неизвестный и выстрелил минимум четыре раза в спину и грудь, после чего скрылся с места происшествия. Сам Ржицкий погиб сразу на месте.
— Мотив преступления выясняется. Подозреваемые устанавливаются, — сообщают российские СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах РФ.
По информации изданий, в России было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, подозреваемым удалось скрыться.
Станислав Ржицкий был командиром подводной лодки Краснодар, с которой российские оккупанты запускали ракеты Калибр по территории Украины.
В частности, один из ударов состоялся по Виннице 14 июля 2022 года, когда погибли по меньшей мере 27 человек, среди которых трое несовершеннолетних детей.