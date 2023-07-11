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Бомбил Винницу Калибрами: в Краснодаре убили капитана подводной лодки Ржицкого

Бомбил Винницу Калибрами: в Краснодаре убили капитана подводной лодки Ржицкого
Фото: Факти ICTV

В российском Краснодаре убили 42-летнего заместителя начальника городского отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого.

Информацию о его смерти подтверждают российские издания со ссылкой на пресс-службу администрации города. По уточненным данным, Ржицкий отправился на утреннюю пробежку в спорткомплекс Олимп.

Там его подстерег неизвестный и выстрелил минимум четыре раза в спину и грудь, после чего скрылся с места происшествия. Сам Ржицкий погиб сразу на месте.

— Мотив преступления выясняется. Подозреваемые устанавливаются, — сообщают российские СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах РФ.

По информации изданий, в России было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, подозреваемым удалось скрыться.

Станислав Ржицкий был командиром подводной лодки Краснодар, с которой российские оккупанты запускали ракеты Калибр по территории Украины.

В частности, один из ударов состоялся по Виннице 14 июля 2022 года, когда погибли по меньшей мере 27 человек, среди которых трое несовершеннолетних детей.

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Бомбил Винницу Калибрами: в Краснодаре убили капитана подводной лодки Ржицкого

Война в Украине, Винницкая область, Вінниця, Убийство, Новини Вінниці, Ракетные удары России, ракетний удар, Смерть
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