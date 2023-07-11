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Надзвичайні події
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Бомбив Вінницю Калібрами: у Краснодарі вбили капітана підводного човна Ржицького

Бомбив Вінницю Калібрами: у Краснодарі вбили капітана підводного човна Ржицького
Фото: Факти ICTV

У російському Краснодарі вбили 42-річного заступника начальника міського відділу з мобілізаційної роботи Станіслава Ржицького.

Інформацію про його смерть підтверджують російські видання з посиланням на пресслужбу адміністрації міста. За уточненими даними, Ржицький вирушив на ранкову пробіжку до спорткомплексу Олімп.

Там його підстеріг невідомий та вистрілив щонайменше чотири рази у спину та груди, після чого втік з місця події. Сам Ржицький загинув одразу на місці.

– Мотив злочину з’ясовується. Підозрюваних встановлюють, – повідомляють російські ЗМІ з посиланням на джерела у правоохоронних органах РФ.

За інформацією видань, у Росії було порушено кримінальну справу за статтею про вбивство, підозрюваним вдалося втекти.

Станіслав Ржицький був командиром підводного човна Краснодар, з якого російські окупанти запускали ракети Калібр по території України.

Зокрема, один з ударів відбувся по Вінниці 14 липня 2022 року, коли загинули щонайменше 27 людей, серед яких троє неповнолітніх дітей.

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Війна в Україні, Вінницька область, Вінниця, Вбивство, Новини Вінниці, Ракетні удари Росії, ракетний удар, Смерть
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