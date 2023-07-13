Татьяна Забожко, редактор ленты
Татьяна Забожко, редактор ленты
Попаданий, жертв и пострадавших нет – ОВА об обстреле Киевской области
Ночью 13 июля противовоздушная оборона сбила все дроны и ракеты, которыми РФ атаковала Киевскую область.
Обновлено в 08:30. Попаданий, жертв и пострадавших в регионе нет.
В результате падения обломков повреждений жилых и инфраструктурных объектов не зафиксировано.
Напомним, то, что противовоздушная оборона работает по вражеским дронам, в Киевской ОВА сообщали в половине второго ночи.
Власти области призвали жителей региона находиться в укрытиях и других безопасных местах до отбоя воздушной тревоги.
В общей сложности силы противовоздушной обороны успешно уничтожили все 20 иранских дронов-камикадзе типа Shahed-136/131 и две крылатые ракеты Калибр, которыми РФ атаковала Украину ночью 13 июля.
Выпустили оккупанты из оперативно-тактического ракетного комплекса в районе Джанкоя в пока оккупированном Крыму и баллистическую ракету типа Искандер-М.
В настоящее время в Воздушных силах уточняют информацию о последствиях пуска этой ракеты.
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