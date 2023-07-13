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Попаданий, жертв и пострадавших нет – ОВА об обстреле Киевской области

Попаданий, жертв и пострадавших нет – ОВА об обстреле Киевской области
Фото: Факти ICTV

Ночью 13 июля противовоздушная оборона сбила все дроны и ракеты, которыми РФ атаковала Киевскую область.

Обновлено в 08:30. Попаданий, жертв и пострадавших в регионе нет.

В результате падения обломков повреждений жилых и инфраструктурных объектов не зафиксировано.

Напомним, то, что противовоздушная оборона работает по вражеским дронам, в Киевской ОВА сообщали в половине второго ночи.

Власти области призвали жителей региона находиться в укрытиях и других безопасных местах до отбоя воздушной тревоги.

В общей сложности силы противовоздушной обороны успешно уничтожили все 20 иранских дронов-камикадзе типа Shahed-136/131 и две крылатые ракеты Калибр, которыми РФ атаковала Украину ночью 13 июля.

Выпустили оккупанты из оперативно-тактического ракетного комплекса в районе Джанкоя в пока оккупированном Крыму и баллистическую ракету типа Искандер-М.

В настоящее время в Воздушных силах уточняют информацию о последствиях пуска этой ракеты.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 505-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Война в Украине, Взрыв, Киевская область
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