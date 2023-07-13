Київську область атакують БпЛА, працює ППО
У Київській області працює протиповітряна оборона по ворожих дронах.
Про це повідомили у Київській ОВА.
– Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях, – йдеться у повідомленні.
Влада області закликала жителів регіону перебувати в укриттях та інших безпечних місцях під час сигналу повітряної тривоги.
Дізнатись, де в Україні оголосили повітряну тривогу, можна інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 505-у добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
На початку повномасштабного вторгнення в Україні, з міркувань безпеки, призупинили обов’язкове електронне декларування державних службовців, депутатів, суддів та інших посадовців. Також закрили реєстр декларацій та призупинили функції НАЗК.Василь Саф’янюк