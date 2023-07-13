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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Київську область атакують БпЛА, працює ППО

Київську область атакують БпЛА, працює ППО
Фото: Факти ICTV

У Київській області працює протиповітряна оборона по ворожих дронах.

Про це повідомили у Київській ОВА.

– Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях, – йдеться у повідомленні.

Влада області закликала жителів регіону перебувати в укриттях та інших безпечних місцях під час сигналу повітряної тривоги.

Дізнатись, де в Україні оголосили повітряну тривогу, можна інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 505-у добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Війна в Україні, Вибух, Київська область
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Василь Саф’янюк
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