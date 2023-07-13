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Филигранная работа ПВО – Хмельницкая ОВА об уничтожении ракеты над областью

Филигранная работа ПВО – Хмельницкая ОВА об уничтожении ракеты над областью
Фото: Факти ICTV

В ночь на 13 июля силы противовоздушной обороны сбили в Хмельницкой области российскую ракету.

Обновлено в 09:07. Попаданий в регионе не зафиксировано. Пострадавших нет.

– Спасибо ПВО за филигранную работу! – отметили в областной военной администрации.

Напомним, что взрывы в Хмельницкой области были слышны после часа ночи, когда в области как раз была объявлена воздушная тревога.

Уже утром в Воздушных силах ВСУ сообщили, что силы противовоздушной обороны успешно уничтожили все 20 иранских дронов-камикадзе типа Shahed-136/131 и две крылатые ракеты Калибр.

Атаковали россияне ночью и баллистической ракетой типа Искандер-М из района Джанкоя из пока оккупированного Крыма.

В настоящее время в Воздушных силах уточняют информацию о последствиях пуска ракеты из оперативно-тактического ракетного комплекса Искандер-М.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 505-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Война в Украине, Взрыв, Ракета, Ракетные удары России, ракетний удар, Хмельницкая область
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В начале полномасштабного вторжения в Украину, по соображениям безопасности, приостановили обязательное электронное декларирование государственных служащих, депутатов, судей и других должностных лиц. Также закрыли реестр деклараций и приостановили функции НАПК.

Василий Сафьянюк
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