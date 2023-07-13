Татьяна Забожко, редактор ленты
Татьяна Забожко, редактор ленты
Филигранная работа ПВО – Хмельницкая ОВА об уничтожении ракеты над областью
В ночь на 13 июля силы противовоздушной обороны сбили в Хмельницкой области российскую ракету.
Обновлено в 09:07. Попаданий в регионе не зафиксировано. Пострадавших нет.
– Спасибо ПВО за филигранную работу! – отметили в областной военной администрации.
Напомним, что взрывы в Хмельницкой области были слышны после часа ночи, когда в области как раз была объявлена воздушная тревога.
Уже утром в Воздушных силах ВСУ сообщили, что силы противовоздушной обороны успешно уничтожили все 20 иранских дронов-камикадзе типа Shahed-136/131 и две крылатые ракеты Калибр.
Атаковали россияне ночью и баллистической ракетой типа Искандер-М из района Джанкоя из пока оккупированного Крыма.
В настоящее время в Воздушных силах уточняют информацию о последствиях пуска ракеты из оперативно-тактического ракетного комплекса Искандер-М.
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