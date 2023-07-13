У Хмельницькій області пролунали вибухи: що відомо
У Хмельницькій області пролунали вибухи.
Про це повідомляють кореспонденти Суспільного з обласного центру.
Повітряні сили не повідомляли про загрозу в області. Водночас була оголошена повітряна тривога.
Водночас, за попередньою інформацією, в регіоні працює ППО.
Влада Хмельницької області чи військові наразі не коментували інформацію про вибухи.
Дивитись наживо, де в Україні увімкнули сирени, можна інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 505-у добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
На початку повномасштабного вторгнення в Україні, з міркувань безпеки, призупинили обов’язкове електронне декларування державних службовців, депутатів, суддів та інших посадовців. Також закрили реєстр декларацій та призупинили функції НАЗК.Василь Саф’янюк