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Ночная атака на Киев: двое из четырех пострадавших – в больнице

Ночная атака на Киев: двое из четырех пострадавших – в больнице
Фото: Факти ICTV

Ночью 13 июля обломки сбитых дронов-камикадзе типа Shahed-136/131 упали в Дарницком, Соломенском, Шевченковском, Оболонском и Подольском районах Киева.

Обновлено в 11:08. Во время вражеской атаки пострадали четыре человека.

Два человека, отравившихся продуктами горения во время пожара на балконе пятого этажа 16-этажки в Шевченковском районе, от госпитализации отказались.

19-летняя девушка и 23-летний молодой человек, которые получили осколочные ранения во время падения обломков вражеских боеприпасов в Дарницком районе, находятся в больнице.

Пожар в квартире на девятом этаже многоэтажки по адресу проспект Правды, 78 в Подольском районе столицы вспыхнул не из-за обстрела.

Мужчина, тело которого нашли спасатели, погиб от возгорания по другим причинам.

Что известно об обстреле Украины и Киева в частности 13 июля

Ночью 13 июля россияне атаковали Украину:

  • 20 иранскими дронами-камикадзе типа Shahed-136/131 из района Приморско-Ахтарска и Курска;
  • двумя крылатыми ракетами Калибр из Черного моря;
  • баллистической ракетой типа Искандер-М из пока оккупированного Джанкоя, что в Крыму.

Силы противовоздушной обороны успешно уничтожили все 20 БпЛА и два Калибра. В воздушном пространстве Киева было ликвидировано около десяти вражеских целей.

Где в столице падали обломки

Соломенский район

В 01:39 упали обломки в Соломенском районе.

Шевченковский район

Обломки спровоцировали пожар на балконе квартиры на пятом этаже 16-этажки.

Два человека, отравившихся продуктами горения, после оказания помощи в госпитализации не нуждались.

Удалось спасти и еще одного человека. Его вывели из дома на безопасное расстояние.

Дарницкий район

В Дарницком районе от атаки дронов пострадал технический этаж многоэтажки.

По данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, на уровне последнего, 25-го этажа, был поврежден фасад дома.

19-летняя девушка и 23-летий молодой человек с осколочными ранениями находятся в больнице.

Подольский район

В Подольском районе возгорание в одноэтажном здании перекинулось на крышу.

Пожар, охвативший 20 кв. м площади, пожарные оперативно ликвидировали.

Как стало известно, здание – нежилое и уже некоторое время не используется.

Кроме того, спасатели ликвидировали возгорание на зеленой зоне придомовой территории.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 505-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Источник: КГВА, Виталий Кличко, ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве, Воздушные силы ВСУ

Фото: КГВА

Безпілотники, Война в Украине, Взрыв, Дрони, Київ, Ракетные удары России
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