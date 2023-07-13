Татьяна Забожко, редактор ленты
Татьяна Забожко, редактор ленты
Ночная атака на Киев: двое из четырех пострадавших – в больнице
Ночью 13 июля обломки сбитых дронов-камикадзе типа Shahed-136/131 упали в Дарницком, Соломенском, Шевченковском, Оболонском и Подольском районах Киева.
Обновлено в 11:08. Во время вражеской атаки пострадали четыре человека.
Два человека, отравившихся продуктами горения во время пожара на балконе пятого этажа 16-этажки в Шевченковском районе, от госпитализации отказались.
19-летняя девушка и 23-летний молодой человек, которые получили осколочные ранения во время падения обломков вражеских боеприпасов в Дарницком районе, находятся в больнице.
Пожар в квартире на девятом этаже многоэтажки по адресу проспект Правды, 78 в Подольском районе столицы вспыхнул не из-за обстрела.
Мужчина, тело которого нашли спасатели, погиб от возгорания по другим причинам.
Что известно об обстреле Украины и Киева в частности 13 июля
Ночью 13 июля россияне атаковали Украину:
- 20 иранскими дронами-камикадзе типа Shahed-136/131 из района Приморско-Ахтарска и Курска;
- двумя крылатыми ракетами Калибр из Черного моря;
- баллистической ракетой типа Искандер-М из пока оккупированного Джанкоя, что в Крыму.
Силы противовоздушной обороны успешно уничтожили все 20 БпЛА и два Калибра. В воздушном пространстве Киева было ликвидировано около десяти вражеских целей.
Где в столице падали обломки
Соломенский район
В 01:39 упали обломки в Соломенском районе.
Шевченковский район
Обломки спровоцировали пожар на балконе квартиры на пятом этаже 16-этажки.
Два человека, отравившихся продуктами горения, после оказания помощи в госпитализации не нуждались.
Удалось спасти и еще одного человека. Его вывели из дома на безопасное расстояние.
Дарницкий район
В Дарницком районе от атаки дронов пострадал технический этаж многоэтажки.
По данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, на уровне последнего, 25-го этажа, был поврежден фасад дома.
19-летняя девушка и 23-летий молодой человек с осколочными ранениями находятся в больнице.
Подольский район
В Подольском районе возгорание в одноэтажном здании перекинулось на крышу.
Пожар, охвативший 20 кв. м площади, пожарные оперативно ликвидировали.
Как стало известно, здание – нежилое и уже некоторое время не используется.
Кроме того, спасатели ликвидировали возгорание на зеленой зоне придомовой территории.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 505-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: КГВА, Виталий Кличко, ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве, Воздушные силы ВСУ
Фото: КГВА
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