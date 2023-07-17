Удар по кафе в Краматорську: СБУ затримала місцевого інформатора ФСБ

Контррозвідники Служби безпеки України затримали інформатора, який “звітував” ФСБ про наслідки російського удару по кафе в Краматорську 27 червня.

Як встановили правоохоронці, затриманий отримав завдання одразу після повітряної атаки на місто.

Найбільше ФСБ цікавила інформація про кількість загиблих і травмованих, а також чи є серед постраждалих представники Сил оборони України.

Затримали зловмисника, коли той саме допомагав агресору готувати нові повітряні удари по регіону.

Для цього інформатор ФСБ приховано відстежував місця базування та переміщення українських захисників на території прифронтового міста.

Що відомо про затриманого інформатора ФСБ у Краматорську

Інформатором ФСБ був місцевий житель.

До співпраці спецслужба РФ залучила його навесні 2023 року.

До поля зору агресора чоловік потрапив, коли писав антиукраїнські коментарі в Telegram-каналах.

Комунікував із ФСБ зловмисник через месенджер.

Для конспірації фігурант зареєстрував акаунт під вигаданим іменем.

Підозрюваний наразі перебуває під вартою, а правоохоронці продовжують встановлювати всі обставини злочину.

Нагадаємо, що удару ракетами Іскандер по Краматорську російські окупанти завдали о пів на восьму вечора 27 червня.

Одна ракета влучила в піцерію Ріо в центрі міста, інша з різницею в 30 секунд впала в передмісті – селищі Біленьке.

Ворожий обстріл забрав життя 12 людей. Серед загиблих – троє дітей: 14-річні сестри-близнята Юлія та Анна Аксенченко, а також 17-річна дівчина, яка працювала в закладі.

Постраждалих – 60 осіб, зокрема й восьмимісячне немовля.

Тоді ж по гарячих слідах було затримано агента спецслужб РФ, який скоригував удар по кафе в Краматорську.

Ворожим агентом виявився працівник місцевого газотранспортного підприємства.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 509-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело : СБУ

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