Перенесла пять операций: в Умани умерла женщина, раненная в результате ракетного удара в апреле

В Умани умерла женщина, которая получила осколочное ранение в результате ракетного удара по городу. Атака российских войск по многоэтажке произошла 28 апреля 2023 года.

Об этом сообщил глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец. По его словам, женщина перенесла пять операций после ракетного удара.

— В больнице умерла 26-летняя Ирина Шевченко. Все это время медики боролись за ее жизнь после осколочного ранения. Пять операций… Однако, к сожалению. Соболезнования родным! Не простим, — отметил он.

Так количество погибших в результате ракетного удара по Умани увеличилось до 24 человек, из которых четверо — это дети.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.