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Услышала взрыв, все посыпалось: жители дома в Умани рассказали о ракетном ударе

Российская армия на рассвете атаковала мирные города Украины. Две вражеские ракеты попали в жилую многоэтажку в Умани.

Жители дома, куда влетели ракеты, рассказали об этом страшном утре.

Во многих квартирах разбило окна — даже вылетели стекла с другой стороны дома.

— Как раз встала и услышала такой взрыв. Посыпалось все… Это было где-то после четырех (утра)… Испугалась так, что… — рассказывает одна женщина. В ее квартире остались только одни оконные рамы, без стекла.

Еще две жительницы дома с девятого этажа рассказали, что у них не повредило окна, потому что они их открыли на проветривание. А вот у соседей окна разбиты.

От взрыва, по словам женщин, дом начало трясти.

По состоянию на 15:00 известно о 17 погибших, из них — три ребенка. Еще 18 человек получили различные ранения и травмы.

Спасателям удалось извлечь из-под завалов 17 человек, из них — три ребенка.

На месте продолжают работать спасатели. Завалы помогают разбирать и неравнодушные горожане, работают и психологи. В Умани находится и глава МВД Украины Игорь Клименко.

Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Ракетные удары России, Умань
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