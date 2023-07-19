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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Перенесла п’ять операцій: в Умані померла жінка, поранена внаслідок ракетного удару в квітні

Умань - рятувальна операція
Фото: МВС

В Умані померла жінка, яка дістала осколкове поранення внаслідок ракетного удару по місту. Атака російських військ по багатоповерхівці відбулася 28 квітня 2023 року.

Про це повідомив очільник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець. За його словами, жінка перенесла п’ять операцій після ракетного удару.

– У лікарні померла 26-річна Ірина Шевченко. Весь цей час медики боролись за її життя після осколкового поранення. П’ять операцій… Однак, на жаль. Співчуття рідним! Не пробачимо, – зазначив він.

Так кількість загиблих внаслідок ракетного удару по Умані збільшилася до 24 людей, з яких четверо – це діти.

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Війна в Україні, Ракетні удари Росії, ракетний удар, Смерть, Умань, Черкаська область
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