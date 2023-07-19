В Киевской области во время атаки дронов раздались взрывы
В Киевской области в ночь на 19 июля прогремела серия взрывов.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
По предварительной информации, в области работает противовоздушная оборона.
Перед этим в Воздушных силах ВСУ сообщали об угрозе применения врагом ударных беспилотников на Киевщине.
Сейчас власти Киевской области не комментировали информацию о взрывах.
О ситуации в государстве с угрозой с неба можно узнать в интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.
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