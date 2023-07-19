У Київській області під час атаки дронів пролунали вибухи

У Київській області в ніч проти 19 липня пролунала серія вибухів.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

За попередньою інформацією, в області працює протиповітряна оборона.

Перед цим у Повітряних силах ЗСУ повідомляли про загрозу застосування ворогом ударних безпілотників на Київщині.

Наразі влада Київської області не коментувала інформацію про вибухи.

Про ситуацію в державі з загрозою з неба можна дізнатись в інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 511-у добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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