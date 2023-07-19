У Київській області під час атаки дронів пролунали вибухи
У Київській області в ніч проти 19 липня пролунала серія вибухів.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
За попередньою інформацією, в області працює протиповітряна оборона.
Перед цим у Повітряних силах ЗСУ повідомляли про загрозу застосування ворогом ударних безпілотників на Київщині.
Наразі влада Київської області не коментувала інформацію про вибухи.
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