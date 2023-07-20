РФ выпустила по Украине по 19 ракет и дронов: сколько боеприпасов удалось уничтожить
Ночью 20 июля российские войска атаковали Украину 19 крылатыми ракетами и 19 дронами-камикадзе.
В этот раз под ударом россиян оказались порты, причалы, жилые дома и торговые сети в Одессе и Николаеве.
Из 38 вражеских боеприпасов Воздушные силы совместно с подразделениями других составляющих сил обороны Украины уничтожили 18 воздушных целей.
Фото: ОК Юг
Цены на пшеницу в мире сразу поползли вверх после того, как Россия объявила, что приостанавливает участие в зерновом соглашении. На торгах в Соединенных Штатах зафиксировали ценовой скачок более чем на 4%. Кремль, среди прочего, добивается, чтобы подсанкционный Россельхозбанк снова подключили к международной банковской системе SWIFT, чтобы разблокировать экспорт российского аммиака.Оксана Лотоцкая