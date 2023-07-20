РФ выпустила по Украине по 19 ракет и дронов: сколько боеприпасов удалось уничтожить

Ночью 20 июля российские войска атаковали Украину 19 крылатыми ракетами и 19 дронами-камикадзе.

В этот раз под ударом россиян оказались порты, причалы, жилые дома и торговые сети в Одессе и Николаеве.

Из 38 вражеских боеприпасов Воздушные силы совместно с подразделениями других составляющих сил обороны Украины уничтожили 18 воздушных целей.

Фото: ОК Юг

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